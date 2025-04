Unfall oder Balconing? Mallorca-Urlauberin stürzt aus siebtem Stock

Auf Mallorca hat sich in dem beliebten Ferienort Camp de Mar im Südwesten ein Unglück ereignet. Dabei ist eine 31-jährige französische Urlauberin aus dem siebten Stock eines Hotels gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau musste mehrfach reanimiert werden und wurde anschließend in kritischem Zustand ins Krankenhaus Son Espases gebracht. Beamte der Guardia Civil arbeiten daran, die Hintergründe dieses Falles zu klären.

Bisher ist nicht klar, ob es sich um einen Unfall oder Balconing handelt. Das Hotel liegt in Camp de Mar in erster Meereslinie und ist nicht für Party- oder Exzesstourismus bekannt. Die Französin war gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem Bruder erst am Samstag für einen Urlaub auf die Insel gekommen.

Laut Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora ereignete sich das Unglück am Sonntag gegen 12.30 Uhr. Die Frau stürzte aus dem siebten Stock in den Bereich der Poolanlage. Der Bademeister war der Erste, der Wiederbelebungsmaßnahmen einleitete, da die Frau nach dem Aufprall einen Herz- und Atemstillstand erlitten hatte. Kurz darauf trafen Beamte der Lokalpolizei von Andratx sowie der Guardia Civil am Unfallort ein, ebenso wie Rettungswagen.

Die 31-jährige Mallorca-Urlauberin musste mehrfach reanimiert werden. Foto: Michel's

Die Sanitäter versuchten stundenlang, die verletzte Touristin zu stabilisieren, die nach Angaben aus dem Umfeld des Falls mehrfach einen Herzstillstand erlitt. Schließlich wurde sie in einem kritischen Zustand mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Son Espases gebracht.

Ebenfalls am Sonntag hat sich auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza ein tödliches Unglück ereignet. Eine 19-jährige Urlauberin stürzte ebenfalls von einem Hotelbalkon und kam ums Leben.