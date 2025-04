Der Sommer kommt schon im Mai: So warm wird es auf Mallorca in den nächsten Tagen

In der neuen Woche wird auf Mallorca die erste frühsommerliche Wetter-Episode dieses Jahres erwartet. Laut der aktuellen Aussichten wird es jeden Tag ein wenig wärmer, bis die Temperaturen am Freitag und Samstag stellenweise 28 Grad erreichen. Bis dahin kann es allerdings noch ein wenig Regen und viele Wolken geben. MM kennt den ausführlichen Wetterbericht für die kommenden Tage.

Nach der Starkregen-Warnung am Sonntag, bei dem es vor allem in der Inselmitte heftige Schauer und Gewitter gegeben hat, kann es auch am Montag stellenweise nass werden. Über den Tagesverlauf ist laut staatlichem Wetterdienst Aemet immer wieder Regen angesagt. Dieser wird vor allem im Südwesten der Insel sowie im Landesinneren herunterkommen. Sonst scheint zwar auch die Sonne, dennoch wird es ebenfalls wolkige Abschnitte geben. Dazu werden es zwischen 19 und 23 Grad mit einem flotten Nordwind.

Der Dienstag kann noch ein wenig schleppend beginnen, teilweise dauert es bis zum Mittag, bis die Wolken am Himmel Platz für die Sonne gemacht haben. Danach klart es meistens auf und es wird insgesamt freundlich. An den Temperaturen wird sich erstmal nicht allzu viel verändern.

Ab Donnerstag wird es frühsommerlich

Ab Donnerstag werden die Tageshöchstwerte auf Mallorca dann deutlich anziehen. Die Insel bekommt das erste Mal frühsommerliche Temperaturen und es wird sehr freundlich. 27 Grad werden in Palma de Mallorca und Sóller erwartet, 26 Grad in Llucmajor, Inca und Andratx sowie 25 Grad in Pollença. Nahezu auf der gesamten Insel wird es ungetrübten Sonnenschein geben, dazu weht ein Ostwind.

Richtung Wochenende soll es – zumindest laut der aktuellen Aussichten – weiterhin schön und warm bleiben. Am Samstag werden in Llucmajor, Sóller, Pollença sowie Palma de Mallorca zum ersten Mal in diesem Frühling 28 Grad erwartet.

Auch die Wassertemperaturen im Balearen-Meer liegen schon etwas höher als in den vergangenen Tagen. Laut der offiziellen Hafenbehörde sind am Montagmorgen, 28. April, vor Pollença bereits 19,4 Grad gemessen worden. Vor Andratx im Südwesten sind es etwas frischere 17,7 Grad.