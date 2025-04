Zwei weitere Unfalltote auf Mallorca: Motorradfahrer stirbt in Kurve, Pkw kracht in TIB-Überlandbus

Die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle auf Mallorca reißt nicht ab. Nachdem in der Nähe des Flughafens am frühen Sonntagmorgen ein Motorradfahrer ums Leben gekommen war, folgten am Sonntag und am Montag zwei weitere Crashs auf den Inselstraßen.

Am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr stürzte ein Motorradfahrer auf der kurvigen Straße zwischen Valldemossa und Palma tödlich. Dier 52-Jährige hatte aus unerfindlichen Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und krachte gegen ein Verkehrshinweisschild. Es war kein anderes Fahrzeug in den Unfall verwickelt. Pkw kracht in TIB-Überlandbus Der witere Crash ereignete sich am frühen Montagmorgen gegen 6.50 Uhr auf der Landstraße zwischen Portocolom und Felanitx. Dort stieß ein Pkw frontal mit einem TIB-Überlandbus zusammen. Der Autofahrer starb, seine Leiche musste aus dem Wrack geschweißt werden. Acht Buspassagiere wurden leicht verletzt. Vier Ambulanzen eilten zum Kilometer 2 der Straße, um den Menschen zur Hilfe zu eilen. Auch hier ist die Unfallursache noch ungeklärt. Bereits am frühen Sonntagmorgen war es kurz vor 7 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Aus bislang ungeklärten Gründen bremste eine Frau ihr Fahrzeug so abrupt ab, dass ein Motorradfahrer nicht mehr ausweichen konnte und heftig mit dem Auto kollidierte. Letzterer starb noch an Ort und Stelle.