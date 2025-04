Elend auf Mallorca verschärft sich: Große neue Barackensiedlung unter Autobahnbrücken am Rand von Palma entdeckt

Die Liste der Elendssiedlungen an der Peripherie von Palma de Mallorca wird immer länger. Genau wie die Siedlungen immer großer werden. Dies ist der Fall bei einer, die neben einem bekannten Sportzentrum im Industriegebiet Can Valero teilweise unter der Ringautobahn und in der Nähe von Wohngebäuden liegt und sogar an den Friedhof grenzt.

Es gibt sogar einen betonierten Zugang von der Straße, die parallel zum Sa-Riera-Sturzbach verläuft. Von dort aus kann man diese Siedlung betreten, in der mehrere minderwertige Behausungen aus Holzbrettern das Bild prägen. Verschiedene Fahrzeuge, einige von ihnen sichtlich verlassen und andere mit ausländischen Nummernschildern, stehen in diesem Gebiet, in dem morgens Stille herrscht.

Bulgare schreit Journalisten an

Einer der Bewohner bulgarischer Herkunft, bestätigte gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", dass dort mehrere seiner Landsleute leben, bevor er sich über die Anwesenheit des Journalisten ärgert und ihn mit seinem Mobiltelefon aufnimmt, während er lauthals schreit. Solarzellen, die in Sichtweite und zwischen den beiden Brücken installiert wurden, lassen vermuten, dass es sich um eine Möglichkeit der Stromgewinnung handelt.

Mal Schmutz, mal Ordnung und Sauberkeit

In der Nähe befindet sich zwischen der Straße und dem Sturzbach eine weitere kleine Siedlung, die vor Müll nur so strotzt. Bei der neuen, fällt die Ordnung und Sauberkeit der bewohnten Räume auf, während andere Konstruktionen eher vernachlässigt und verlassen wirken. Darüber hinaus hebt sich eine gepflegte Gartenanlage von der prekären Situation der Siedlung ab. Das Bachbett von Sa Riera ist ein wichtiger Brennpunkt der Barackensiedlungen in Palma. Eine kleine wurde in der Nähe des Parks Canòdrom und auch in der Nähe des Gewerbeparks Can Valero errichtet.

Diese Bretterverschläge stehen schon seit geraumer Zeit dort, ohne aufzufallen, obwohl es immer schwieriger wird, die Anwesenheit dieser Barackensiedlungen zu verbergen, die sich immer mehr durchsetzen und zu einem festen Bestandteil der Landschaft am Stadtrand von Palma werden.