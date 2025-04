Nach dem großen Ballermann-Opening: Dieses Fazit ziehen deutsche Urlauber auf Mallorca

Während des großen Openings an der Playa de Palma, das von Donnerstag, 24. April, bis Sonntag, 27. April, stattfand, war rund um den Ballermann einiges los. Zwischen Bierstraße und Schinkenstraße mischten sich Urlauber, Flaneure und Feierfreudige. Das Mallorca Magazin war am Sonntag und Montag unterwegs, um sich ein Bild vom Geschehen zu machen – und bat deutsche Gäste vor Ort, ein erstes Fazit zum Auftakt-Wochenende zu ziehen.

Für Celine Kohnen (r.) und Alexa Friscke (l.) spielt der soziale Aspekt beim Feiern an der Playa de Palma eine große Rolle.

An der Meerespromenade gegenüber vom Megapark lassen sich Celine Kohnen und Alexa Frischke aus der Region Köln/Bonn eine Portion Currywurst mit Pommes schmecken. Die beiden jungen Urlauberinnen genießen die Sonne – und zogen ihr erstes Fazit. "Wir sind am Donnerstag angereist und fahren Montagabend zurück", erzählte Celine Kohnen. Für die 19-Jährige ist es bereits der dritte Besuch auf Mallorca, für ihre Begleiterin der zweite. Im Vergleich zu ihren Aufenthalten im Juli und Oktober 2024 fällt Kohnen diesmal jedoch eine Veränderung auf: "Damals hat es mir im Megapark besser gefallen, und ich habe mehr unterschiedliche Leute kennengelernt. Dieses Mal zieht es uns eher in den Bierkönig."

Silvia und Kilian Rünker ließen es lieber etwas ruhiger angehen.

"Zum Saisonanfang ist es ruhiger als im Sommer"

In auffallend hellblauen Trikots schlendern Fynn Martens und Pascal Schneider über die Playa. "Ich bin jetzt zum fünfzehnten Mal hier", erzählte der Hannoveraner Martens. "Mich packt einfach die ganze Stimmung – die Ballermann- und Schlagermusik. Einfach mal raus aus dem Alltag und die Sorgen vergessen."

Sein Freund Pascal Schneider ergänzt: "Für mich ist der Ballermann das Beste, was es gibt. Es ist ein Lebensgefühl, das man nicht beschreiben kann. Einfach mal nicht der sein, der man sonst ist. Und ein Bier gehört natürlich auch dazu." Als Highlights des Saisonauftakts nannten die beiden Partyfans das Comeback von Ikke Hüftgold sowie den Auftritt von Julian Sommer.

Etwas entspannter gehen Silvia und Kilian Rünker aus dem Münsterland ihren Aufenthalt an. "Wir sind jedes Jahr hier und fühlen uns richtig wohl", sagte das Ehepaar. Besonders schätzten sie die ruhigere Stimmung im Frühjahr: "Es ist noch nicht so voll wie im Sommer." Während ihrer acht Tage auf der Insel wohnen sie in einem Hotel in Palma und erkunden die Playa regelmäßig mit dem Fahrrad.

In den vergangenen Jahren waren die Rünkers oft zu Silvester oder während der Nebensaison vor Ort. "Wir schauen uns das Spektakel gerne an, aber wir sind nicht mitten im Getümmel dabei", erklärten sie. Auch beim Thema Sicherheit zeigten sich die beiden unbesorgt: Alles sei wie gewohnt "im grünen Bereich".

Nicolas Schneider und Emma Winter ließen sich von der guten Stimmung in der Schinkenstraße elektrisieren.

Auch aus Dänemark reisten Robin Wilhelmson und Freya Sörensen an. Das Mallorca Magazin traf die beiden Urlauber unweit der Schinkenstraße. "Wir sind zum ersten Mal hier, und die Stimmung ist einfach bombastisch", schwärmte Wilhelmson. "Es fühlt sich so losgelöst an – die Leute drehen völlig durch, das macht richtig Spaß." Besonders auf einen Auftritt freuten sich die beiden: "Wir sind total scharf auf Ikke Hüftgold", so Wilhelmson weiter. Zwar gebe es in Dänemark keine klassische Ballermann-Kultur, „aber ein bisschen Schlager haben wir trotzdem abbekommen“, erzählte er lachend.

Fynn Martens (l.) und Pascal Schneider waren schon etliche Mal nach Mallorca gereist, um hier beim Feiern all ihre Sorgen zu vergessen, wie sie sagen.

Die ausgelassene Stimmung an der Schinkenstraße sprang auch auf Nicolas Schneider und Emma Winter über. Das Paar aus Frankfurt (Main) ist zum dritten Mal auf der Insel und genießt das typische Programm: "Wir starten im Bamboleo und dann geht’s richtig ab im Bierkönig und Megapark", erzählen sie. Doch die beiden haben noch mehr vor. "Wir wollen unbedingt Julian Sommer sehen und auch Mia Julia, die jetzt im Megapark auftritt. Die Bühne dort soll größer sein, aber auch der Bierkönig hat aufgerüstet", so Schneider. Ein weiteres Anliegen des Paares war es, Kontakte zu knüpfen und die Party-Atmosphäre voll auszukosten.

Auf die Frage, wie sie das Sicherheitsgefühl seit ihrem ersten Besuch im Jahr 2018 einschätzen, antworten die beiden: "Man muss mittlerweile stärker auf seine Taschen aufpassen, aber gleichzeitig fällt auf, dass mehr Polizei präsent ist und mehr Streifen unterwegs sind."