Deutscher Rentner fälscht Behindertenausweis von verstorbener Ehefrau zum Parken in Palma

Der 81-jährige Deutsche nutzte in Palma de Mallorca den abgelaufenen Parkausweis seiner toten Frau, um auf dem Behindertenparkplatz seinen Wagen abzustellen. (Symbolfoto) | Archiv/Juan P. Martínez

In Palma de Mallorca sind Beamte der Lokalpolizei einem deutschen Rentner auf die Schliche gekommen, der einen Behindertenausweis gefälscht haben soll. Dieser Ausweis, den er zum Parken benutzte, gehörte seiner verstorbenen Ehefrau. Der Vorfall ist erst jetzt bekannt geworden, hatte sich aber schon am Freitag, 18. April, in der Inselhauptstadt zugetragen.