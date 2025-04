Nach riesigem Stromausfall in Spanien: Ist mein Mallorca-Urlaub in Gefahr?

Der flächendeckende Stromausfall von Montag auf dem spanischen Festland und in Portugal hat auch unter Mallorca-Urlaubern für Unsicherheiten gesorgt. Vor allem in den sozialen Medien liest sich vielfach die Frage: "Soll ich meinen Urlaub lieber verschieben?" Nicht wenige Insel-Liebhaber scheinen ängstlich zu sein, dass sich ein solcher Blackout wiederholen und dann auch Mallorca betreffen könnte. Von dem Blackout am Montag waren sowohl die Balearen als auch die Kanaren verschont geblieben.

Am Flughafen von Mallorca läuft am Dienstag alles wieder "wie gewohnt", teilte eine Sprecherin auf Anfrage des Mallorca Magazins mit. Einige Verspätungen und Flugausfälle hatte es am Nachmittag und Abend zuvor wegen des landesweiten Stromausfalls gegeben. Wer von oder nach Mallorca fliegen will, kann dies jetzt wieder ohne Bedenken tun.

Telekommunikation funktioniert wieder

Mittlerweile ist auf der Insel auch Telefonieren und Surfen wieder möglich. Das Telekommunikationsnetz war am Montagabend extrem gestört gewesen. Teilweise gab es gar keine Internetverbindung und auch Telefonieren war schwierig, betroffen waren Wlan-Verbindungen, aber auch mobile Daten auf dem Smartphone. Auf spanischen, aber auch deutschen Handynummern ging teilweise gar nichts. Mittlerweile ist auch dieses Problem zum Großteil behoben worden.

Ausschließen lässt sich ein erneuter Stromausfall in Spanien natürlich nicht. Doch die Regierung in Madrid bezeichnete den Blackout vom Montag als "historisch" und "noch nie dagewesen". Dass sich ein solcher Vorfall in Kürze wiederholt, scheint eher sehr unwahrscheinlich. Zudem verfügen die Balearen über einen eigenen Stromkreislauf. Denn obwohl Mallorca und die Nachbarinseln über ein Unterseekabel mit dem Festland verbunden sind, traf der Stromausfall sie nicht. Die genaue Erklärung lesen Sie hier nach.

Strom weitestgehend wiederhergestellt

Nach und nach kehrt in Spanien und auch auf der Insel nach dem großflächigen Blackout wieder Normalität ein. Der spanische Versorger Red Eléctrica teilte am frühen Dienstagmorgen mit, über 99 Prozent der Energieversorgung seien auf dem vom Ausfall betroffenen Festland wiederhergestellt worden. In Portugal hatten unterdessen mehr als 6,2 von insgesamt 6,5 Millionen Haushalten wieder Strom, wie die zuständigen Behörden in Lissabon in der Nacht mitteilten.

Noch ist unklar, welche konkreten Ursachen am Montag gegen 12.30 Uhr MESZ zu dem Stromausfall führten. Millionen Menschen waren auf der Iberischen Halbinsel stundenlang von der Außenwelt abgeschnitten. Ampelanlagen fielen aus und sorgten für Staus und Verkehrschaos. Im ganz Spanien wurde der Zugverkehr eingestellt, auch im Flugverkehr kam es zu massiven Störungen. Es gab fast überall weder Strom noch Internet oder funktionierende Telefonverbindungen. Viele Menschen machten auch größere Vorratseinkäufe.