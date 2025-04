Ansturm immer größer: Beliebtes Bergdorf auf Mallorca führt besonderen neuen Parkplatz ein

Einer der beliebtesten Ausflugsorte auf Mallorca, das pittoreske Bergdorf Valldemossa, zieht mit seinen engen Gassen, Klostermauern und der Geschichte um Chopin und George Sand Jahr für Jahr unzählige Besucher an. Doch wer mit dem Auto anreist, steht oft vor einem Problem: Es gibt nicht genügend Parkplätze. Betroffen davon sind auch in der Gemeinde gemeldete Anwohner. Um dem entgegenzuwirken, hat die Gemeinde nun einen ersten Schritt unternommen – und einen Parkplatz ausschließlich für Einheimische reserviert.

Parken nur mit Anwohnerkarte

Seit Montag dürfen auf dem Areal an der Avinguda de Palma nur noch Fahrzeuge mit sogenannter Acire-Karte parken, die nur von Residenten im Rathaus beantragt werden kann. „Die Schranken sind installiert, die Technik bereit – es kann losgehen“, sagte Bürgermeister Nadal Torres bei der Inbetriebnahme. Insgesamt 105 Stellplätze stehen dort bereit, gesichert durch automatische Schranken mit Kennzeichenerkennung. Für die Zufahrt wurden zwei getrennte Ein- und Ausfahrten eingerichtet.

„Wir wollen den Anwohnern Vorrang beim Parken geben“, so Torres weiter. Der zweite größere Parkplatz in Valldemossa bleibt weiterhin öffentlich zugänglich. Die Maßnahme ist Teil eines größeren Plans zur Neuordnung der Parksituation im Ort, der besonders in der Hochsaison an seine Grenzen stößt.

ORA-Zone sorgt für Diskussionen

Bereits zuvor hatte das Rathaus angekündigt, die ORA-Zone – also das gebührenpflichtige Kurzzeitparken – auf weitere Teile der Gemeinde auszuweiten. Während viele Bewohner diese Regelung begrüßten, hagelte es auch Kritik: Noch fehlen die dafür nötigen Automaten. Das führe zu langen Schlangen und Unmut bei Tagesgästen. „Die Automaten werden bald kommen“, versprach der Bürgermeister.

Ob der neue Anwohnerparkplatz tatsächlich für Entspannung sorgt, wird sich zeigen – spätestens, wenn im Sommer wieder Tausende Urlauber durch das berühmte Bergdorf strömen.