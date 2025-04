Für fast 665.000 Euro: In dieser Deutschen-Hochburg sollen bezahlbare Mietwohnungen entstehen

Hier, an der Straße Ciutat am Ortseingang von Artà, sollen bezahlbare Mietwohnungen entstehen. | Assumpta Bassa

Die Gemeindeverwaltung von Artà auf Mallorca hat zwei Grundstücke in das kommunale Eigentum aufgenommen. Ziel dieses Erwerbs ist es, sie für den Bau von öffentlichen Mietwohnungen und für die Schaffung einer Grünfläche zu nutzen. Ein Grundstück befindet sich in der Straße Ciutat – am Ortseingang von der Landstraße Ma-15 kommend – und das andere am Hang des Hügels Sant Salvador. Insgesamt wurden 663.545 Euro investiert.