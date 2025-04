Sie saß seelenruhig in einem Playa-Lokal: Flüchtige Entführerin geht Polizisten am Ballermann ins Netz

Beamten der spanischen Nationalpolizisten ist an der Playa de Palma auf Mallorca die Festnahme einer flüchtigen Schwerkriminellen gelungen. Laut einer Pressemitteilung war die Rumänin in ihrer Heimat wegen einer im Jahr 2006 begangenen Entführung mit tödlichem Ausgang zu 17 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Zugriff erfolgte am vergangenen Freitag in einem Lokal in der Urlaubergegend.

Die Polizisten befanden sich bereits seit vielen Jahren auf der Spur der flüchtigen Kriminellen, die mit einem EU-Haftbefehl gesucht wurde. Sie wussten zwar, dass sich die Frau auf Mallorca aufhält, kannten aber ihren Wohnsitz nicht. Die Verbrecherin war bereits im Jahr 2019 auf der Insel festgenommen worden, wurde aber irrtümlich kurz danach wieder auf freien Fuß gesetzt. Ähnliche Nachrichten 30 Kilo Koks im Auto: Kolumbianischer Top-Drogenhändler auf Mallorca gefasst Mehr ähnliche Nachrichten Playa de Palma zieht dubiose Gestalten magnetisch an Die Frau hatte in Rumänien eine Person entführt, um sie zu erpressen, einen Vertrag für den Verkauf einer Wohnung zu unterschreiben. Das Opfer wollte dem jedoch nicht nachkommen, wurde schlecht behandelt und starb später in einem Krankenhaus. Die Playa de Palma ist bekanntlich nicht nur ein Paradies für meist deutsche Urlauber, sondern zieht auch dubiose bis kriminelle Gestalten seit jeher magnetisch an. Sowohl Kleinkriminelle als auch auf der Flucht befindliche Schwerverbrecher hielten und halten sich dort zeitweise auf.