Eindringling wirft Opfer vom Balkon: Polizei nimmt Tatverdächtigen in Santanyí fest

Die Guardia Civil hat auf Mallorca einen 43-jährigen Mann festgenommen, der versucht haben soll, einen anderen Mann in Santanyí zu töten. Der Eindringling soll das Opfer zunächst mit einer Eisenstange von hinten angegriffen und es anschließend vom Balkon dessen Wohnung geworfen haben. Nach Erkenntnissen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" ordnete einer Ermittlungsrichter Untersuchungshaft für den Beschuldigten an.

Der Vorfall ereignete sich demnach am zurückliegenden Samstag. Ein Passant habe den Notdienst alarmiert, nachdem das am Boden liegende Opfer entdeckt hatte, so das Lokalblatt. Dies habe zu diesem Zeitpunkt aus Mund und Nase geblutet und über Schmerzen in Rippen und Beinen geklagt. Sanitäter und Beamte der Guardia Civil eilten daraufhin umgehend zum Tatort.

Das Opfer wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen ins Krankenhaus von Manacor eingeliefert. Dort stellten Ärzte mehrere gebrochene Rippen, einen gebrochenen Knöchel sowie ein Pneumothorax (Lungenkollaps) fest.

Nach Besserung seines Zustands soll das Opfer gegenüber den Ermittlern ausgesagt haben, dass der Festgenommene in seine Wohnung eingedrungen sei und ihn von hinten mit der Eisenstange attackiert habe. Anschließend habe der Angreifer ihn gepackt und vom Balkon drei Meter in die Tiefe geworfen. Doch damit soll sich der mutmaßliche Täter noch nicht zufriedengegeben haben: Auf der Straße liegend habe dieser weiter auf ihn eingeschlagen, gab das Opfer zu Protoll. Anschließend sei der Beschuldigte in einem Lieferwagen geflohen.

Nach umfangreichen Ermittlungen und einer eingeleiteten Großfahndung konnte die Guardia Civil den mutmaßlichen Täter identifizieren und festnehmen. Ihm werden versuchter Mord und Hausfriedensbruch vorgeworfen, so "Ultima Hora". Die Ermittler gingen derzeit unter anderem der Frage nach, in welcher Beziehung die beiden Männer zueinander stehen.