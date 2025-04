Badewetter mit 30 Grad, aber auch Schlammregen: Jetzt kommt der Sommer nach Mallorca

In diesen Tagen wird das Wetter auf Mallorca langsam sommerlich. Wie der staatliche Wetterdienst Aemet angekündigt hat, soll am Wochenende erstmals in diesem Jahr die 30-Grad-Marke geknackt werden. Weil sich aber auch Saharastaub in der Atmosphäre befindet, wird auf der Insel aber auch Schlammregen erwartet. MM hat den ausführlichen Wetterbericht für die kommenden Tage.

Am Mittwoch wird es auf Mallorca einen Mix aus Sonne und Wolken geben. Regen ist erst einmal nicht in Sicht, dazu weht stellenweise ein frischer Ostwind. Die Tageshöchstwerte erreichen in schon 26 Grad in Palma de Mallorca, in Llucmajor 24 Grad, in Campos 23 Grad sowie 22 Grad in Alcúdia. Ähnlich sieht das Wetter auch am Donnerstag aus, dann erreichen die Temperaturen nahezu überall auf der Insel 26 bis 28 Grad.

Saharastaub bringt Schlammregen

Auch am Freitag soll es auf Mallorca fast schon sommerlich warm bleiben, allerdings verdichten sich die Wolken sowie der Hochnebel. Oft wird der Himmel über der Insel diesig sein, da sich jede Menge Saharastaub in der Atmosphäre befindet. Dieser wird am Freitag und Samstag auch in Form von Schlammregen und vereinzelten Schauern herunterkommen, kündigte der Wetterdienst an.

Die 30-Grad-Marke wird laut der aktuellen Wetteraussichten zum ersten Mal in diesem Jahr am Samstag geknackt. Vor allem im Südwesten und in der Inselmitte, unter anderem in Llucmajor und Santa Maria, werden 30 Grad erwartet. Im Norden wird es mit rund 25 Grad ein wenig frischer. Dazu scheint oft die Sonne, lockere Wolken mischen sich dazu und ein flotter Wind kommt auf.

So warm ist das Mittelmeer aktuell

Dem ersten Sommer-Wochenende mit Badewetter auf Mallorca steht nichts im Wege. Auch die Wassertemperaturen sind in den vergangenen Tagen angezogen. Aktuell ist das Balearen-Meer im Norden vor Pollença schon 20,3 Grad warm, vor Andratx sind am Mittwochmorgen 18,2 Grad gemessen worden.