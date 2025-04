Erst Zeche in Luxuslokal geprellt, dann Wachmann mit Auto angefahren: Mann rastete in Puerto Portals völlig aus

Im Luxushafen Puerto Portals im Südwesten von Mallorca hat ein Mann unlängst in kurzer Zeit gleich mehrere Delikte begangen. Zunächst habe der 41-Jährige in einem Luxusrestaurant ausgiebig für 197 Euro gespeist, dann jedoch die Rechnung nicht bezahlt, meldete die Guardia Civil am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

Doch damit nicht genug: Nach der Zechprellerei bestieg der Mann den Angaben zufolge auf dem Parkplatz des Luxushafens sein Auto und wollte diesen verlassen, ohne das Parkticket zu begleichen. Ein Wachmann stellte sich ihm entgegen, wurde aber angefahren und verletzt. Danach zerdepperte der Autofahrer mutwillig mit seinem Pkw die Schranke und verschwand. Krimineller nach längeren Ermittlungen aufgespürt und abgeführt Laut Guardia Civil wurde er inzwischen von Beamten nach längeren Ermittlungen aufgespürt, gestellt und festgenommen. Die Nationalität des Kriminellen, der die Taten Ende März begangen haben soll, wurde nicht mitgeteilt. Der in Privatbesitz befindliche Yachthafen Puerto Portals ist ein Anziehungspunkt für meist solvente Gäste. In zahlreichen Restaurants kann man dort teuer, in einigen sogar recht günstig speisen.