Betrunkene Mallorca-Urlauberinnen verprügeln andere Frau in Beach Club am Ballermann

Am späten Montagnachmittag ist es auf der Terrasse eines bekannten Beach Clubs in El Arenal zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Mallorca-Touristinnen gekommen. Drei britische Urlauberinnen im Alter von 34 Jahren sollen einem Bericht der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora zufolge eine andere Frau attackiert haben.

Laut Polizeiangaben waren die drei mutmaßlichen Angreiferinnen stark alkoholisiert. Sie näherten sich einem Tisch, an dem eine polnische Urlauberin saß, verspotteten und beleidigten diese lautstark. Kurz darauf eskalierte die Situation: Die drei Frauen gingen auf ihr Opfer los und schlugen zu. Ein aufmerksamer Kellner griff ein und alarmierte sofort die Lokalpolizei von Llucmajor.

Lokalpolizei kann Situation beruhigen

Eine Streife rückte umgehend zum Einsatzort in der Avenida Miramar aus. Vor Ort beruhigten die Beamten die Lage und befragten die Beteiligten. Die verletzte Frau verzichtete jedoch auf eine Anzeige. Von allen Beteiligten wurden die Personalien aufgenommen.

Die Polizei fertigte einen Bericht über den Vorfall an und leitete diesen an die Guardia Civil weiter, die ihn nun an die Justiz übergibt. Weitere Ermittlungen sind nicht ausgeschlossen.