Mallorca-Gemeinde öffnet sich Wohnmobilen: Kostenfreier Stellplatz mit Serviceeinrichtungen eröffnet

Während die Behörden in weiten Teilen Mallorcas regelrecht Jagd auf unrechtmäßig abgestellte Wohnmobile machen, geht der Küstenort Muro einen gänzlich anderen Weg. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora"hervorgeht, nahm die Gemeinde jetzt einen Stellplatz für Wohnmobile in Betrieb.

Mit dieser Maßnahme will die Stadtverwaltung verhindern, dass die Ferienunterkünfte auf vier Rädern küstennahe Straßen überfüllen. In der Vergangenheit war es immer wieder zu Kontroversen gekommen. Letzteren wird vorgeworfen, mit ihren großräumigen Fahrzeugen knapp bemessene Parkfläche zweckzuentfremden.

Der kostenfreie Stellplatz befindet sich nahe des Gebäudes Sa Graduada im Ortszentrum von Muro. Nach Angaben der Stadt bietet er Platz für 25 bis 30 Wohnmobile und ist mit einer Entsorgungsstation für Fäkalientanks sowie einer Frischwasser-Tankstelle ausgestattet.

Anders als bei der vergleichbaren Anlagen in Santa Margalida, wo eine Tagesgebühr von 16 Euro erhoben wird, können Reisende in Muro ohne vorherige Reservierung und kostenfrei übernachten. Immer vorausgesetzt, es gäbe noch freie Plätze, so die Stadt in einer Mitteilung.

Die Einweihung des Stellplatzes erfolgte bereits am vergangenen Wochenende im Rahmen des Stadtfests "Fira de Sant Francesc". Neben Bürgermeister Miquel Porquer und mehreren Stadträten nahmen auch Vertreter des mallorquinischen Wohnmobil-Verbands AMICCA an der Eröffnung teil. Diese zeigten sich erwartungsgemäß erfreut über den Stellplatz. "Wir möchten uns bei allen Mitgliedern der Gemeindeverwaltung von Muro bedanken, dass diese Anlage Wirklichkeit geworden ist."

Diesen Erfolg führte der Verband nicht zuletzt auf Gespräche mit der Stadtverwaltung zurück, die im vergangenen Jahre stattgefunden hatten. "Mit der Bereitschaft zuzuhören und Vorhaben effizient umzusetzen, selbst mit begrenzten Ressourcen, können großartige Projekte realisiert werden", äußerten sich AMICCA-Vertreter in einer öffentlichen Erklärung erfreut über die neue Einrichtung. Gleichzeitig ermutigte der Verband andere Gemeinden auf Mallorca, dem Beispiel Muros zu folgen.