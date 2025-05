Sand in der Luft, Schlammregen-Risiko: So wird das Wochenendwetter auf Mallorca

Das Wetter auf Mallorca hat sich am Freitag zeitweise eingetrübt: Es zogen dichte Wolken auf, die Niederschlagswahrscheinlichkeit stieg. Die Luft füllte sich mit Sand, die Temperatur sollte auf für die Jahreszeit recht hohe 28 Grad steigen. Eine solche Wetterlage wird in Spanien gemeinhin "calima" genannt.

Unbeständig soll es laut dem Wetterdienst Aemet bis zum Samstag bleiben, die Gewitterneigung steigt. Danach setzt sich zunehmend die Sonne durch, die Temperaturen gehen jedoch wieder auf Normalmaß für die Jahreszeit – also etwa 24 Grad – zurück. In der kommenden Woche steigt erneut die Regen-Wahrscheinlichkeit.

Fast 27 Grad in Banyalbufar

Schon am Donnerstag waren die Temperaturen ungewöhnlich hoch auf Mallorca: Im Gebirgsort Banyalbufar wurden immerhin 26,8 Grad gemessen, am Flughafen waren es 26,6 Grad. Ebenfalls warm war es in Binissalem (25,9 Grad), Pollença (25,8 Grad) und Llucmajor sowie Porreres (25,1 Grad).

Die Temperatur des Meerwassers ist weiterhin jahreszeitbedingt recht niedrig: Nur an einigen Stellen der Playa de Palma wurden bereits die 20 Grad erreicht, woanders wie etwa an der Playa de Muro oder an der Cala Agulla liegen die Werte zwischen 17 und 18 Grad.