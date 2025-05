Erneuter schlimmer Unfall auf Mallorca: Autos stoßen zusammen und erfassen mehrere Fußgänger

An dieser Straßenecke im Zentrum von Palma ereignete sich der Unfall

Bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht sind am Freitagmorgen (1.5.) in Palma de Mallorca fünf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Wie der Rettungsdienst Samu-061 mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 1.20 Uhr an der Kreuzung der Avenida Argentina mit der Calle Conde de Barcelona. Zwei Autos stießen zusammen und erfassten mehrere Personen, die sich auf einer nahe gelegenen Bank aufhielten.