Zwei Hollywood-Legenden wären hier fast baden gegangen: Die schnuckeligste Bucht Mallorcas

Es kommt nicht immer auf die Größe an – zumindest nicht bei der Playa del Mago (Calvià) auf Mallorca. Mit weniger als 28 Metern Meereslinie – die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hat nachgemessen – zählt sie zu den kleinsten Stränden der Insel, hat aber dennoch mehr Charakter als so manch überlaufener Urlauberstrand.

Versteckt zwischen dichter mediterraner Vegetation, verdankt die Bucht ihren Namen dem Hollywood-Film The Magus, der 1967 dort gedreht wurde. Allerdings war die Playa del Mago nur zweite Wahl. Eigentlich sollte die Produktion mit Anthony Quinn und Michael Caine in den Hauptrollen in Griechenland über die Bühne gehen. Die damals angespannte politische Lage veranlasste die Produzenten jedoch zu einer kurzfristigen Änderung der Pläne. So zog es die Filmcrew statt in das östliche in das westliche Mittelmeer, auf eine damals noch weitgehend unberührte Insel mit dem Namen Mallorca.

Die Playa del Mago hat sich in den vergangenen Jahren auch als beliebter Treffpunkt für textilloses Baden etabliert, weiß die Lokalzeitung zu berichten. Während andere FKK-Strände oft strenge Regeln aufweisen, schützt man sich an diesem Ort mit Kiefern und dichtem Buschwerk vor allzu neugierigen Blicken. Eine unkomplizierte Lösung für all jene, die Wert auf lückenlose Bräune legen.

Erstaunlich ist, dass der Fortschritt um die Playa de Mago bislang einen Bogen machte. Obwohl die Urlauberhochburgen Santa Ponça und Magaluf in unmittelbarer Nähe liegen, bleibt die kleine Bucht von der sonst allgegenwärtigen Bebauung verschont. Vom Strand aus betrachtet könnte man meinen, auf einer unberührten Insel gelandet zu sein – ein Gedanke, der auf Mallorca nur selten aufkommt.

Besuchern, bei denen es an der Playa del Mago zu Schüben von Klaustrophobie kommt, sei schnell geholfen. Nur wenige Fußminuten entfernt befinden sich die Nachbarbuchten Cala Portals Vells und Caleta de Portals Vells. Dort gilt dann aber auch wieder die mallorquinische Kleiderordnung.