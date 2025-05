Mit Strom durchs Wochenende auf Mallorca

Nachhaltigkeit zum Anfassen, Spielen und Mitradeln: An diesem Samstag, 3. Mai, findet im Parc de la Mar in Palma de Mallorca die zweite Ausgabe von „eBoat Palma“ statt. Zwischen 10 und 17 Uhr erwartet Besucherinnen und Besucher ein kostenloses Programm rund um erneuerbare Energien, Elektromobilität und Umweltbewusstsein. Die familienfreundliche Veranstaltung ist Teil der sechsten „eMallorca Experience“ und richtet sich an alle Altersgruppen.

Workshops, Lego-Roboter und Öko-Fahrräder Ob Lego-Roboter bauen, Strom per Fahrrad erzeugen oder Elektroautos bestaunen – „eBoat Palma" bietet zahlreiche interaktive Angebote. Kinder können an Umwelt-Workshops teilnehmen und beispielsweise lernen, wie man den Küstenbereich sauber hält. Besonders beliebt ist der Lego-Robotik-Workshop, bei dem kleine Ingenieurinnen und Ingenieure eigene nautische Prototypen konstruieren. Auch Ausstellungen zu Elektromobilität und Stände mit praktischen Tipps zur Nachhaltigkeit sind Teil des Programms. Ein besonderes Highlight ist das Zelt von „EcoPower Bikes": Dort können Jung und Alt auf fest montierten Rädern strampeln und dabei live beobachten, wie durch Muskelkraft Strom erzeugt wird – etwa um das eigene Handy aufzuladen. „Es ist faszinierend zu sehen, wie viel Energie man mit ein paar Minuten Treten erzeugen kann", sagt Projektleiterin Mirian Nogueira, die sich über die große Resonanz freut: „Das letzte Jahr war ein großer Erfolg." Elektrobusse, Lade-Apps und eine Bootsfahrt Neben Spielen und Technik gibt es auch Informationen über die neuesten Entwicklungen im Bereich nachhaltiger Mobilität. So zeigt der städtische Busbetreiber EMT einen Elektrobus und stellt ein Bildungsprojekt für Kinder vor. Der sogenannte Melib-Raum informiert über Ladesysteme für E-Fahrzeuge und bietet sogar eine Live-Ansicht der verfügbaren Ladestationen auf der Insel. Auch der maritime Bereich kommt nicht zu kurz: Der emissionsfreie Katamaran „Blue Circle" bietet kurze Rundfahrten durch die Bucht von Palma an – ein Erlebnis, das Umweltbewusstsein mit Meeresromantik verbindet. Startpunkt ist die Anlegestelle Golondrinas gegenüber dem Auditorium am Passeig Marítim. Ein Tag voller Energie – ohne Emissionen Organisiert wird die Veranstaltung von der „eMallorca Experience" in Zusammenarbeit mit verschiedenen öffentlichen Einrichtungen und Partnern aus der E-Mobilitätsbranche, darunter das balearische Energieministerium, die Stadt Palma, Scoobic, BYD und der Blue Circle Catamaran. Ob Basteln, Lernen oder Mitmachen – „eBoat Palma" möchte zeigen, dass nachhaltige Mobilität nicht nur wichtig, sondern auch unterhaltsam sein kann. Der Eintritt ist frei.