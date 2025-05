Vollkommen durchgedreht: Urlauber an der Playa de Palma bewirft Polizisten mit Exkrementen

Die Playa de Palma ist bekannt für viele Dinge: Sonne, Sangria und spontane Ausbrüche von Urlaubsfreude. Weniger beliebt sind hingegen aggressive Hotelgäste, die neben Drohungen auch gleich ihre Körperausscheidungen als Waffe einsetzen. Ein 46-jähriger Mann aus Polen wurde am vergangenen 25. April am berüchtigten Ballermann festgenommen, nachdem er erst Hotelpersonal bedroht und dann Polizeibeamte mit seinen eigenen Exkrementen beworfen haben soll.

Aus der Lobby ins Polizeigewahrsam – mit Umweg über die Toilette

Gegen 23.25 Uhr wurde die Nachteinheit der Ortspolizei (UNOC) zu einem Hotel an der Playa de Palma gerufen. Dort hatte ein sichtlich außer Kontrolle geratener Tourist nicht nur andere Gäste, sondern auch Angestellte verbal bedroht. Die Polizei traf den Mann vor Ort an – kooperationsbereit war er allerdings nicht. Statt das Hotel wie angeordnet zu verlassen, legte er sich lieber mit den Beamten an. Der Vorwurf: Ungehorsam, schwere Widerstandshandlungen und Bedrohung.

Doch damit nicht genug: Im Polizeigewahrsam eskalierte die Lage weiter. Der Mann zeigte obszöne Gesten, beleidigte die Beamten – und warf schließlich mit seinen eigenen Fäkalien um sich. Ein Einsatz, der wohl nicht in der Standardausbildung der mallorquinischen Polizei vorgesehen ist.

Gericht statt Happy Hour

Angesichts seines offenbar verwirrten Zustands wurde medizinisches Personal hinzugezogen. Dennoch wurde der Mann festgenommen und der Justiz überstellt. Wie es nun für ihn weitergeht, entscheidet das Gericht.