Urlauber sorgen am Strand von El Arenal mit einem Boogie für Angst und Schrecken

Gefährliche Stunts mit einem für schweres Gelände konzipierten, offenen Allradfahrzeug am Strand von El Arenal sorgen derzeit für heftige Diskussionen auf Mallorca. In mehreren Videos ist zu sehen, wie ein Boogie-Fahrzeug mitten am Strand riskante Manöver vollführt, durch den Sand driftet, eine Treppe hinauffährt und dabei dichte Staubwolken aufwirbelt – zum Entsetzen vieler Strandgäste. In den sozialen Medien ist die Empörung groß: Derartige Aktionen gefährdeten nicht nur Badegäste, sondern auch die empfindliche Natur in der Bucht.

Familien in Sorge – Behörden bleiben zögerlich „Wir waren mit unseren Kindern unterwegs, als plötzlich dieses Fahrzeug auftauchte“, berichtet Luz María, die das Video aufgenommen hat. „Es könnten schlimme Unfälle passieren. Hierher kommen viele Familien – da muss etwas getan werden.“ Dass die Polizei nach der Meldung schnell eingegriffen habe, loben viele. Doch das eigentliche Problem sei ungelöst: Die fehlende Regulierung für derartige Fahrzeuge, die auf öffentlichen Flächen nichts verloren haben, so die Kritik. Ähnliche Nachrichten Mauerabriss am Strand von El Arenal spaltet die Gemüter Tatsächlich hatte Palmas Stadtverwaltung bereits vor einem Jahr versprochen, die Nutzung von Quads und Boogies in Touristenzonen zu regulieren – geschehen ist bislang wenig. Andere Gemeinden auf Mallorca haben bereits Maßnahmen ergriffen, doch El Arenal hinkt offenbar hinterher. Für viele Anwohner ist das unverständlich, zumal sich solche Vorfälle häufen. Naturschutz versus Nervenkitzel Neben der akuten Gefahr für Menschen sehen Umweltschützer auch die empfindliche Dünenlandschaft bedroht. Der Strand von Son Verí gilt als Naturraum mit besonderem Schutzbedarf. Wenn Boogies dort unkontrolliert fahren, werden Pflanzen zerstört und Sandstrukturen dauerhaft geschädigt – eine Belastung für das ohnehin stark beanspruchte Ökosystem. Die Forderung der Anwohner ist klar: Es braucht verbindliche Regeln, mehr Kontrollen und ein konsequentes Durchgreifen – bevor aus einem gefährlichen Trend ein ernstes Unglück wird.