Massenkarambolage in Fischerdorf: Sieben Verletzte und vier beschädigte Autos nach Unfall an Kreisverkehr

Bei einem Unfall mit vier beteiligten Autos in Es Molinar auf Mallorca wurden am Samstagabend sieben Menschen verletzt. Laut Informationen des Rettungsdienstes Samu-061 vom Sonntag ereignete sich der Unfall gegen 21:42 Uhr auf Kilometer 4 der Landstraße Ma-19, am schwimmenden Kreisverkehr von Es Molinar. Ein Auto kollidierte frontal mit einem anderen Fahrzeug, zwei weitere Autos wurden durch den Aufprall in Mitleidenschaft gezogen.

Die Rettungskräfte wurden sofort aktiviert und zwei Krankenwagen mit erweiterten lebenserhaltenden Maßnahmen sowie ein Krankenwagen mit Basisausstattung eilten zum Unfallort, um sieben Personen mit leichten Verletzungen zu versorgen. Ein 12-jähriges Opfer wurde mit dem Krankenwagen in das Krankenhaus Son Espases in Palma gebracht, während zwei weitere Verletzte im Alter von 18 und 21 Jahren in die Policlínica Miramar evakuiert werden mussten. Die übrigen vier Personen wurden von den Sanitätern vor Ort behandelt. Nach ersten Erkenntnissen verlor einer der beteiligten Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurden zwei weitere Fahrzeuge erfasst und beschädigt. Die alarmierten Rettungskräfte trafen innerhalb weniger Minuten am Unfallort ein und leiteten umgehend die medizinische Erstversorgung der Verletzten ein. Es Molinar – ruhig und familienfreundlich Es Molinar ist ein malerischer Küstenort im Osten von Palma de Mallorca. Das ehemalige Fischerdorf besticht durch seinen ursprünglichen Charme und die direkte Lage am Meer. Besonders sehenswert ist die Promenade von Es Molinar, die zu ausgedehnten Spaziergängen entlang der Küste einlädt. In den letzten Jahren hat sich Es Molinar zudem zu einem beliebten Wohnort entwickelt, der vor allem bei Familien und Ruhe suchenden Langzeiturlaubern geschätzt wird. Verkehrsunfälle wie dieser sind auf Mallorcas Straßen leider keine Seltenheit. Besonders in den Sommermonaten, wenn die Insel von Touristen überflutet wird, häufen sich die Meldungen über schwere Unfälle. Häufige Unfallursachen sind überhöhte Geschwindigkeit, Alkohol am Steuer oder Unaufmerksamkeit. Die Behörden appellieren daher regelmäßig an alle Verkehrsteilnehmer, sich vorsichtig und rücksichtsvoll zu verhalten, um solche tragischen Vorfälle zu vermeiden.