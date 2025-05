Jetzt verkaufen sie schon Viagra: "Helmut" an der Playa de Palma mit Potenzmitteln festgenommen

Die Nationalpolizei in S'Arenal auf Mallorca hat einen Straßenhändler mit unter anderem sechs Potenzmitteln gegen erektile Dysfunktion und drei Beuteln Kokain festgenommen. Die Beamten überraschten den Dealer, als er einem Touristen nervös die Hand gab und sich umsah. Der Mann, der über 1.500 Euro in bar bei sich trug, flüchtete zu Fuß und griff die Polizisten an, als er abgefangen wurde. Ihm wird Drogenhandel und Angriff auf die Staatsgewalt vorgeworfen.

Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag des zurückliegenden Donnerstag. Beamte des Kommissariats Playa de Palma, die mit der Verbrechensprävention beschäftigt waren, beobachteten einen 29-jährigen Mann senegalesischer Herkunft, der einem Touristen die Hand gab. Der Verdächtige, der Gegenstände wie Mützen zum Verkauf bei sich trug, wirkte nervös und sah sich um.

Der Straßenhändler bemerkte die Anwesenheit der Polizei und ergriff zu Fuß die Flucht. Die Beamten stiegen aus dem Fahrzeug und holten ihn nach wenigen Metern ein. Der Dealer schubste und schlug die Polizisten, wurde aber schließlich überwältigt und festgenommen. Während der Flucht warf der Festgenommene drei Beutel Kokain unter ein Auto und entledigte sich einer Tüte mit 21 MDMA-Tabletten. Die Beamten befragten den Touristen, der zugab, dass der Mann ihm Kokain verkauft hatte, und sich nun seinerseits für sein Verhalten verantworten muss. Ein kurzer Trip kann ernste Folgen haben Touristen sollten sich der Risiken bewusst sein, die der Erwerb von Drogen bei Straßenhändlern birgt. Neben den gesundheitlichen Gefahren drohen auch rechtliche Konsequenzen. Es ist ratsam, sich von verdächtigen Angeboten fernzuhalten und verdächtige Aktivitäten den Behörden zu melden. Die Polizei ist bemüht, durch verstärkte Präsenz und gezielte Kontrollen diesem Phänomen entgegenzuwirken. Dem festgenommenen Straßenhändler drohen nun ernsthafte strafrechtliche Konsequenzen. Der Handel mit illegalen Drogen wie MDMA und Kokain wird in Spanien mit hohen Haftstrafen geahndet. Die Nationalpolizei wird die beschlagnahmten Drogen einer genauen Analyse unterziehen, um deren genaue Zusammensetzung und Reinheit zu bestimmen. Die Ermittlungen werden sich auch darauf konzentrieren, mögliche Hintermänner und Bezugsquellen des Dealers aufzudecken, um weitere Glieder der Handelskette zu zerschlagen.