Dem Ertrinken nahe: Sechs Mallorca-Urlauber erleiden in Charter-Boot Schiffbruch

Am Sonntag um 14.18 Uhr haben sich im Meer unweit der Ostküste von Mallorca dramatische Szenen ereignet. Vor der Steilküste der Bucht Cala Sequer (Gemeinde Manacor) begann plötzlich ein Boot mit sechs Touristen aufgrund eines Wassereinbruchs an Bord zu sinken. Ein Urlauber konnte die Seenotrettung aktivieren, wodurch ein Hilfsboot an den Unfallort entsandt wurde.

Wie das spanische Online-Medium Crónica Balear berichtet, fanden die Einsatzkräfte vor Ort das sechs Meter lange Boot vor, in dem sich die Ausflügler, deren Nationalität nicht bekannt ist, befanden. Das Wasserfahrzeug, das die sechs Reisenden gemietet hatten, befand sich nahe der Klippen, was das Risiko während des Einsatzes noch weiter erhöhte. Glücklicherweise konnte die Rettung schnell und ohne Komplikationen durchgeführt werden. Ähnliche Nachrichten Mit geklauter Yacht Orientierung verloren: Diebe geraten auf Mallorca in Seenot Die Ausflügler erlitten keine Verletzungen Nach einer ersten medizinischen Untersuchung an Bord des Rettungsbootes wurde festgestellt, dass die sechs Besatzungsmitglieder außer Gefahr waren. Einige hatten leichte Verletzungen, aber keiner von ihnen benötigte dringend medizinische Hilfe. Sie wurden mit dem Rettungsboot anschließend in den Hafen von Portocristo gebracht. Das gemietete Boot blieb nach der Bergung der Insassen treibend zurück. Nach Angaben der Behörden begab sich das zuständige Unternehmen anschließend in das Gebiet, um es abzuschleppen.