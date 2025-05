Brutale Attacke auf 90-Jährigen in Restaurant-Klo auf Mallorca: Erst von hinten zusammengeprügelt, dann Rolex weg

Ein 90-jähriger Rentner ist am Samstag auf Mallorca schwer verletzt worden, nachdem er in der Toilette eines Restaurants in Palma brutal zusammengeschlagen worden war. Mehrere Personen griffen ihn von hinten und mit extremer Gewalt an. Sie entwendeten ihm dann eine Rolex-Uhr, die er am Handgelenk trug.

Der Überfall wurde gegen 15 Uhr im Buffetrestaurant der Rennbahn Son Pardo verübt. Das Opfer, ein Landwirt aus Algaida, hatte sich zum Mittagessen dorthin begeben. Der Senior konnte die Angreifer, die ihm die Uhr stahlen – offenbar zwei Personen – nicht sehen. Nase gebrochen, Wunden an Armen Nach den brutalen Schlägen lag das Opfer benommen auf dem Boden und hatte unter anderem einen gebrochenen Wangenknochen, eine gebrochene Nase und Wunden an beiden Augen. Nach einigen Minuten kam der Mann wieder zu sich, verließ die Toilette und ging in das Restaurant, um Hilfe zu holen. Mehrere Personen kamen ihm schnell zu Hilfe und alarmierten die Rettungsdienste. Überfälle dieser Art – erst recht in Restaurants – kommen auf Mallorca in der Regel eher selten vor. Auch die Umgebung der bei vor allem älteren Insulanern äußerst beliebten Son-Pardo-Rennbahn gilt als eher sicher.