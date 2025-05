Unwetter auf Mallorca: Deutscher filmt nächtlichen "Monster-Blitz"

Heftiges Unwetter im Urlaubsparadies! In der Nacht zum Samstag wurde der Urlaubsort Cales de Mallorca (Gemeinde Manacor) auf der Insel von einem heftigen Gewitter heimgesucht. Blitze zuckten über den Himmel, begleitet von starkem Regen und stürmischen Böen.

Ein Deutscher MM-Leser filmte dabei einen besonders eindrucksvollen Moment: Ein gewaltiger Blitz, der den Nachthimmel für Sekunden taghell erleuchtete – und durchaus als "Monster-Blitz" bezeichnet. Das Video spielte der Mann anschließend der MM-Redaktion zu.

Laut dem balearischen Wetterdienst AEMET zog zu der Zeit ein starkes Tiefdruckgebiet über die Insel, das neben Gewittern auch zu kleineren Überschwemmungen führte. Verletzt wurde nach aber niemand. Das beeindruckende Phänomen erinnert daran, wie nah Naturgewalten auch im Mittelmeerraum sein können.

Wie entstehen Blitze?

Doch wie entstehen eigentlich Blitze? Blitze entstehen durch die Entladung von elektrischer Energie zwischen Wolken oder zwischen einer Wolke und der Erde. In Gewitterwolken bilden sich durch starke Auf- und Abwinde unterschiedliche elektrische Ladungen. In der oberen Wolkenschicht sammeln sich positive Ladungen, während in der unteren Schicht negative Ladungen entstehen. Wenn die Spannung zwischen den Ladungen zu groß wird, entlädt sich die Energie in Form eines Blitzes. Diese Entladung kann enorme Temperaturen und Druckunterschiede erzeugen, wodurch die charakteristische Licht- und Geräuschwelle, der Donner, entsteht.

Unwetter sind auf Mallorca vor allem im Herbst keine Seltenheit. In dieser Jahreszeit ziehen regelmäßig Tiefdruckgebiete über die Insel, die starke Gewitter, Regen und stürmische Winde mit sich bringen können. Doch auch im Winter und bis in den Mai hinein können immer wieder Tiefdruckgebiete die Region erreichen und Gewitter verursachen. Dies zeigt, dass die Insel nicht nur für Sonne und Wärme bekannt ist, sondern auch für gelegentliche Naturgewalten, die überraschend und mitunter heftig auftreten können.