Das Feuer verbrannte Unmengen von Papier: Kanzlei in Büro-Turm in Palma brennt lichterloh

Im ASIMA-Turm in Palma de Mallorca ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. In der Folge musste das gesamte Gebäude evakuiert werden. Der Brand ereignete sich in einer Anwaltskanzlei im achten Stock. Die Arbeiter, die sich zu diesem Zeitpunkt dort aufhielten, warteten auf der Straße auf das Eintreffen der Rettungskräfte. Ersten Berichten zufolge hat der Brand glücklicherweise keine Personenschäden verursacht.

Die Lokalpolizei von Palma sperrte die Gran Vía Asima komplett, um den Einsatzkräften den Zugang zu erleichtern, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Gegend führte. Das Feuer, das einen Großeinsatz auslöste, ist inzwischen gelöscht. Es hatte große Mengen Papier verschlungen, wodurch sich die Flammen leicht hatten ausbreiten können. Auch die Verkabelung wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist noch unklar. Mehr als ein halbes Jahrhundert alt Der ASIMA-Turm ist ein 15-stöckiges Bürogebäude im Gewerbegebiet Son Castelló. Das Bauwerk wurde von ASIMA, dem Verband der Industriellen Mallorcas, 1973 gebaut. Es ist etwa 60 Meter hoch und das oberste Stockwerk wird als Dachgeschoss und Konferenzraum genutzt wird. Die Fassade des ASIMA-Turms besteht aus Beton mit Aluminiumplatten, die zum Schutz vor der intensiven Sonneneinstrahlung dienen. Das Gebäude ist das Wahrzeichen des Industriegebiets Son Castelló und ein von der Autobahn Ma-13 aus sichtbares Symbol. Dies ist eine aktuelle und sich entwickelnde Nachricht, die erweitert und aktualisiert wird. Bitte laden Sie diese Seite neu oder schauen Sie wieder vorbei, um mehr über die neuesten Entwicklungen zu erfahren.