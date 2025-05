Volles Haus im Provinzgericht: Auftakt im Massenprozess gegen Drogenclan

Vor dem Provinzgericht Palma hat am Montag der Prozessauftakt gegen 50 mutmaßliche Mitglieder eines auf Mallorca ansässigen Drogenkartells stattgefunden. Nach Angaben eines Justizsprechers bekannten sich 39 Angeklagte des Drogenhandels und der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung schuldig. Der Massenprozess soll am Dienstag fortgesetzt werden. Das Gericht setzte mehrere Verhandlungstage an.

Behördenangaben zufolge akzeptierten die 39 Angeklagten Haftstrafen zwischen zwei und siebeneinhalb Jahren. Vorausgegangen war ein Deal zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft, die niedrigere Haftstrafen für den Fall in Aussicht stellte, dass sich die Beschuldigten schuldig bekannten.

Die Angeklagten sollen allesamt Mitglieder eines polizeibekannten Drogenclans sein. In spektakulären Aktionen stellten die Fahnder bei mehreren Razzien 2022 und 2023 insgesamt rund 1,7 Tonnen Kokain sicher. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft zeichnete der Familienclan sowohl für die Beschaffung der Drogen in Südamerika sowie für den Verkauf auf Mallorca verantwortlich.

Seinerzeit leiteten Nationalpolizei und Guardia Civil unabhängig voneinander Ermittlungen gegen den Drogenclan ein. Die zwei Jahre andauernden Untersuchungen brachten unter anderem zutage, dass die Drogen in präparierten Lastwagen über Port d’Alcúdia eingeführt wurden. Einmal auf Mallorca sollen die Drogen in einer Lagerhalle in einem Industriegebiet in Marratxí aufbewahrt worden sein.

Am Dienstag ist der Prozess gegen die verbleibenden 11 Angeklagten anberaumt. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge befinden sich etliche der Angeklagten bereits wegen ähnlicher Delikte in Haft, andere wiederum werden per Video aus Katalonien zugeschaltet. Aus Sicherheitsgründen riegelte die Polizei das Gerichtsgebäude in Palmas Innenstadt weitläufig ab. In der Vergangenheit war es bei ähnlichen Prozessen zu tumultartigen Protestaktionen von Familienmitgliedern des Clans gekommen.