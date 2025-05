Unwetter sorgt für Verspätungen am Flughafen von Mallorca – keine Flugausfälle

Wegen eines Unwetters kam es an diesem Dienstagmorgen zu Verspätungen am Flughafen Palma. | Archiv

Heftige Regenfälle haben an diesem Dienstagfrüh, 6. Mai, zu Verspätungen am Flughafen von Palma de Mallorca geführt. Wie die Flughafenbetreibergesellschaft Aena mitteilte, waren insbesondere Ankünfte in den frühen Morgenstunden von den Auswirkungen des Unwetters betroffen. Flugstreichungen waren bislang jedoch nicht erforderlich.