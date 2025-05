Mitten im edlen Touri-Viertel von Palma: Dieb reißt jungem Deutschen 245.000-Euro-Uhr vom Arm und flieht

Die spanische Nationalpolizei untersucht den Raub einer Luxusuhr der Marke Richard Millie im Wert von 245.000 Euro, die einem jungen Mann bei einem Spaziergang durch das Zentrum von Palma de Mallorca gestohlen wurde. Der Täter näherte sich laut einer Pressemitteilung dem Opfer von hinten und schaffte es, die Uhr zu stehlen. Anschließend flüchtete er im Laufschritt vom Tatort. Die Ermittler versuchen nun, den Dieb zu identifizieren, von dem sie eine Beschreibung haben.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag im Carrer Apuntadors in der Nähe des Boulevard Borne und der Plaça de la Reina, wie mit dem Fall vertraute Personen berichteten. Der Uhrenträger, ein 25-jähriger Deutscher mit spanischer Staatsangehörigkeit, wurde mitten auf der Straße von dem Täter angegriffen, der ihm die wertvolle Uhr vom Handgelenk riss. Als die Beamten eintrafen, fanden sie nach mehreren Kontrollgängen in der Umgebung keine Spur des Diebes.

Der Dieb trug eine dunkle Mütze und kurze Hosen

In seiner Anzeige beschrieb das Opfer den Dieb als einen Mann „zwischen 25 und 30 Jahren alt, etwa 185 Zentimeter groß und mit dunklem Teint“. Er konnte sein Gesicht nicht sehen, weil er von hinten angesprochen wurde, aber er konnte erkennen, dass er eine dunkle Mütze und kurze Hosen trug. Außerdem handelte er allein.

Der „modus operandi“ des Diebes lässt die Ermittler vermuten, dass er dem Opfer gefolgt war, nachdem er festgestellt hatte, dass es die Richard Millie trug. Der Kriminelle wartete, dass der 25-Jährige eine wenig befahrene Straße betrat und überfiel ihn dort.

Die Apuntadors-Straße befindet sich in der Nähe der ehemaligen Fischhandelsbehörde im Lonja-Viertel. Dort halten sich traditionell nicht wenige auch solvente Touristen auf, auf die es Diebe abgesehen haben. Auf Mallorca ist es nicht unüblich, dass solvente Ausländer zwecks Selbstinszenierung ihre teuren Uhren öffentlich zeigen.