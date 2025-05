Es tropft und tropft von der Decke…! Regenfälle führen zu Lecks am Airport von Palma de Mallorca

Bestimmte Areale, an denen Eimer an Bereichen des Airports aufgestellt wurden, sind abgesperrt worden. | UH

Plötzlich einsetzende, heftige Regenfälle haben am Flughafen von Palma de Mallorca am Montag für kleinere chaotische Zustände gesorgt. Die Wassermassen, die in kurzer Zeit vom Himmel stürzten, führten dazu, dass sich an mehreren Stellen des Flughafendachs Lecks bildeten. Infolgedessen tropfte es in verschiedene Bereiche der Abfertigungs- und Boarding-Etage – einige Abflugbereiche mussten vorübergehend geschlossen werden.