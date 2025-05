Tragödie in Palma de Mallorca: Auto fährt Fußgänger auf Zebrastreifen tot

In der Innenstadt von Palma de Mallorca hat sich am Dienstagmorgen gegen 9.15 Uhr eine Tragödie ereignet. Ein Auto fuhr einen etwa 45-jährigen Mann tot, der ordnungsgemäß eine Straße auf einem Zebrastreifen überquert hatte.

Schnell herbeigeeilte Hilfskräfte konnten am Ort des Geschehens nichts mehr für das Opfer tun. Der Unfall hatte sich in der Nähe des Konservatoriums ereignet. Zunächst hatte ein Auto am Zebrastreifen gehalten, das zweite erfasste jedoch den Mann und schleifte ihn mehrere Meter mit.

Als Fußgänger sollte man auf Zebratsreifen immer Ausschau halten

Zebrastreifen werden auf Mallorca in der Regel von Autofahrern respektiert, doch als Fußgänger sollte man immer skeptisch sein und Ausschau halten. Einige Fahrer ignorieren solche Streifen, so wie das auch Fußgänger bei roten Ampeln machen, wenn gerade kein Auto kommt.

Das Konservatorium befindet sich an der viel befahrenen Alfons-Magnanim-Ausfallstraße jenseits des Innenstadtrings Avenidas. Das Opfer wurde auf einen Kreisverkehr in der Nähe des Zebrastreifens mitgeschleift, es bildeten sich Staus.