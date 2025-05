Warnung an Russen: Nato-Schiffe üben Minenkrieg vor Mallorca

Mehr als 500 Soldaten aus mehreren Nato-Ländern simulieren derzeit in balearischen Gewässern Kriegshandlungen mit Seeminen. Die Übung namens ESP Minex-25 dauert Medienberichten vom Mittwoch zufolge noch bis zum 16. Mai. Es nehmen Schiffe, Hubschrauber und Soldaten aus Ländern wie Belgien, den USA, Portugal und der Türkei teil.

Laut dem spanischen Verteidigungsministerium wirken die ständige Gruppe für Minenabwehrmaßnahmen der Nato im Mittelmeer und die europäische Seestreitmacht Euromarfor mit. Der Kommandant der Übung ist auf dem Marineaktionsschiff "Furor" stationiert. Vorbereitet wurde die Übung am 3. Mai im spanischen Hafen Cartagena.

Tage der offenen Tür in Mahón

Am 16. Mai wird die Flotte im Hafen Porto Pi von Palma erwartet. Ss ist eine feierliche Flaggenzeremonie geplant, an der lokale Behördenvertreter teilnehmen sollen. Im Hafen von Mahón auf Menorca finden vom 9. bis 11. Mai Tage der offenen Tür statt, an denen man einige beteiligte Schiffe besuchen kann.

Angesichts der Veränderung der Weltlage durch die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten und der anhaltenden Aggressivität Russlands ist vor allem in Mitteleuropa die Angst vor einem großen Krieg stark gestiegen. Deswegen nahm auch das öffentliche Interesse an solchen Verteidigungsübungen zu.