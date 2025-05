Nach Hagelgewittern mitten im Mai wird es schmuddelig: So lange bleibt es feucht auf Mallorca

Ein Hagelsturm hat Manacor, die zweitgrößte Stadt auf Mallorca, am Dienstag zeitweise weiß gefärbt. Entsprechende Bilder wurden auf dem X-Profil von des Wetterdienstes Meteo de les Illes veröffentlicht. Der stellvertretende Sprecher des Wetteramts Aemet, Miguel Gili, erklärte dazu, dass es die Hagelunwetter vor allem im Süden und Osten gegeben habe. Die Körner hätten einen Durchmesser von 0,5 bis einen Zentimeter gehabt.

Bei den Schauern am Dienstag kamen laut Miquel Gili in Santanyí 24 Liter Wasser pro Quadratmeter zusammen, während in Manacor und Escorca 20 Liter, in Puerto de Sóller 15 Liter und in Llucmajor 14 Liter registriert wurden.

Zehn Tage bleibt es unbeständig

Was das Wetter der kommenden Tage angeht, so sieht es durchwachsen aus: Am Mittwoch wird ein wolkiger Himmel erwartet, am Vormittag soll es örtlich regnen. Die Nachttemperaturen werden sinken, während die Tagestemperaturen unverändert bleiben oder leicht ansteigen werden. Der Wind weht schwach, überwiegend aus östlichen Richtungen, am Nachmittag mit Küstenbrisen.

Aemet-Sprecher Gili geht davon aus, dass das Wetter auf Mallorca in den nächsten zehn Tagen unbeständig sein wird, wobei bis zum kommenden Freitag am wahrscheinlichsten mit Regen zu rechnen ist.