Zweifel an der Mord-Theorie: Polizei ermittelt nun in eine andere Richtung

Vor diesem Wohnhaus in Sa Coma wurde der 20-Jährige am Dienstagabend tot aufgefunden. | J.P.M.

Was zunächst wie ein gewöhnlicher Mord aussah, nahm am Mittwoch eine plötzliche Wende: Der 20-jährige Mallorquiner Nicolás, so die MM-Schwesterzeitung „Ultima Hora“ unter Berufung auf Polizeiquellen, starb offenbar doch nicht durch Fremdeinwirkung. Zu diesem Schluss sollen die Ermittler am Mittwochvormittag gekommen sein, nachdem sie auf dem Dach des elterlichen Wohnhauses in Sa Coma (Sant Llorenç) das Handy und die Schuhe des jungen Mannes sichergestellt hatten.