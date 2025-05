Nach Kofferklau am Flughafen Mallorca: Polizei nimmt mutmaßliche Profi-Diebin fest

Die Polizei hat eine 35-jährige Frau festgenommen, die verdächtigt wird, am 17. April einen Koffer im Ankunftsbereich des Flughafens von Palma de Mallorca geklaut zu haben. In dem gestohlenen Gepäckstück befand sich laut Behördenangaben ein wertvolles Armband im Wert von mehr als 25.000 Euro.

Nachdem die Geschädigte Anzeige erstattet hatte, leiteten Spezialisten der Guardia Civil Ermittlungen ein. Diese hätten wenige Tage später zur Identifizierung der mutmaßlichen Täterin geführt, meldete am Mittwoch die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Die Beschuldigte soll mit einem Flug aus Großbritannien angereist sein. Noch im Ankunftsbereich soll die Frau ihrem Opfer gezielt den Koffer entwendet haben.

Nach Auskunft der Ermittler gehört die Festgenommene einer kriminellen Bande an, die auch derartige Delikte spezialisiert ist. Die Gruppe operiere demnach in Dreiergruppen und reise gezielt potenziell lukrative Flughäfen in ganz Europa an. Vor Ort soll sich das Diebestrio aufgeteilt und gegenseitig abgesichert haben, um in kürzester Zeit mehrere Eigentumsdelikte gegenüber Passagieren zu begehen.

Die Fahnder der Guardia Civil wollen zudem beobachtet haben, dass die Verdächtigen häufig am Tatort ihre Kleidung wechselten. Damit wollten sie offenbar einer Identifizierung durch Überwachungskameras entgehen.

Nach ihren Beutezügen verließ die Gruppe rasch den jeweiligen Flughafen in Richtung neuer Zielorte. Den Ermittlern zufolge hielten sich die Tatverdächtigen in der Regel nicht länger als zwei Stunden an einem Flughafen auf.