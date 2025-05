Klimawandel brutal: Mittelmeer vor Mallorca schon jetzt im Frühling viel zu warm

Das Meer um Mallorca wird immer wärmer: Das Küstenüberwachungssystem der Balearen (SOCIB) hat mitgeteilt, dass die Temperatur des Balearen-Meers in diesem Jahr bisher immer über dem Durchschnitt des Vergleichszeitraums lag. Dieser reicht von 1982 bis 2015. Vor zwei Wochen, am 15. April, war das Meer 2,13 Grad wärmer als der Wert, der sich auf jenen Zeitraum bezieht. Die Differenz entspricht einem Trend der weltweiten Gewässer: Der zurückliegende Januar war der wärmste aller Zeiten.

Die Aufzeichnungen des SOCIB zeigen einen progressiven Anstieg der Meeresoberflächentemperatur in bestimmten Gebieten des Mittelmeers. Um die Balearen sind die Werte seit 1982 um 0,4 Grad pro Jahrzehnt gestiegen, wobei 2024 das drittwärmste Jahr mit einem regionalen Jahresdurchschnitt von 20,2 Grad verzeichnet wurde. Es sei daran erinnert, dass die Boje Sa Dragonera am 12. August letzten Jahres einen Rekordwert von 31,87 Grad erreichte, was die extremen Bedingungen im Mittelmeer widerspiegelt.

Der Klimawandel macht sich deutlich bemerkbar

Das SOCIB hat im Jahr 2024 extreme Veränderungen im Mittelmeer beobachtet, darunter noch nie dagewesene Temperaturen, lang anhaltende Hitzewellen im Meer sowie einen Anstieg des Meeresspiegels (3,3 Zentimeter pro Jahrzehnt seit 1993) und des Salzgehalts.

Laut den SOCIB-Instrumenten war 2024 das wärmste Jahr im östlichen Mittelmeerraum (22,3 Grad) und das drittwärmste im westlichen Mittelmeerraum (20 Grad). Darüber hinaus war der letztjährige Winter der wärmste, der jemals im westlichen Mittelmeerraum gemessen wurde (15,6 Grad). Im Osten erreichten der Winter (17,7 Grad), der Frühling (21,4) und der Sommer (27,9) saisonale Rekordtemperaturen. Diese Temperaturextreme waren mit einer Rekordzahl von 205 Tagen mariner Hitzewellen im westlichen Becken und 288 Tagen im östlichen Becken verbunden.