Warnstufe Orange ausgerufen: Heftige Gewitter mit sehr viel Regen auf Mallorca erwartet

Das Wetter auf Mallorca verschlechtert sich rasant. Für den Freitag erwartet der Aemet-Dienst vor allem im Westen, Südwesten und Süden so heftige teils gewittrige Regenfälle, dass die Warnstufe Orange ausgerufen wurde. Mit besonders viel Niederschlag wird in der Nacht und am frühen Vormittag gerechnet. Für den Rest der Insel gilt die Warnstufe Gelb.

Die Temperaturen werden am Freitag nicht zurückgehen, es werden wie bereits am Donnerstag höchstens 23 Grad erwartet, nachts geht es auf 14 Grad zurück. Im Verlauf des Freitags schwächt sich der Regen ab, bereits am frühen Abend soll der Spuk vorbei sein.

Bereits am Sonntag kommen neue Gewitter

Nach dem ausgesprochen nassen Tag beruhigt sich das Wetter, das allerdings nur zeitweise. Denn bereits am Sonntag werden erneute Gewitter erwartet. Feucht soll es dann fast die gesamte kommende Woche bleiben. Langsam geht es mit den Werten nach oben, 25 Grad werden dann die Regel sein.

Am Mittwoch war es relativ frisch auf Mallorca, mehr als 24 Grad wurden nicht erreicht. Am mildesten war es an der Balearen-Universität mit 23,1 Grad, auf Rang 2 landete der Flughafen und Port de Pollença mit 21,9 Grad. In Orten wie Portocolom oder sa Pobla blieb der Höchstwert unter 20 Grad.