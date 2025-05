Ein Herz für Vierbeiner: Mallorca-Gemeinde führt Badezonen für Hunde ein

Die Gemeinde Andratx auf Mallorca hat offiziell die Strandsaison eröffnet und dabei mehrere Neuerungen eingeführt. Wie die Kommune am Donnerstag mitteilte, seien drei spezielle

Badezonen für Hunde eingerichtet sowie der Rettungsdienst an den Stränden verstärkt worden.

Für Hundebesitzer stehen demnach ab sofort drei ausgewiesene Strände zur Verfügung: die Playa Rocamar im Hafen von Andratx, die Cala Blanca in Camp de Mar sowie die Cala Conill in Sant Elm. Darüber berichtete zunächst die Onlinezeitung "Crónica Balear".

Die neuen Bereiche für Vierbeiner seien deutlich gekennzeichnet und unterlägen speziellen Vorschriften, um ein rücksichtsvolles Miteinander von Badegästen und Haustieren zu gewährleisten, hieß es in der Mitteilung an die Medien. Mit dieser Initiative reagiere man auf entsprechende Wünsche der Anwohner.

Beim Rettungsdienst wurde insbesondere personell aufgestockt. Der Gemeindeverwaltung zufolge sind seit dem 1. Mai an allen Stränden jeweils zwei Rettungsschwimmer pro Schicht im Einsatz. Ab dem 1. Juni soll die Präsenz an den Stränden von Sant Elm und Camp de Mar auf drei Rettungsschwimmer pro Schicht erhöht werden. Mit der Maßnahme will die Kommune die Sicherheit der Badegäste erhöhen.

Als "besondere Innovation" bezeichnet die Kommune ein neues Kommunikationssystem mit Funkgeräten. Modernste Walkie-Talkies ermöglichten über einen internen Kanal eine "reibungslose Koordination zwischen den Teams an allen Stränden". Die Umstellung der internen Kommunikation soll für mehr Effizienz und schnellere Reaktionszeiten bei Notfällen sorgen.