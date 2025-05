Eltern und Schüler in Aufregung: Bombendrohung an Schule auf Mallorca

Einen schlechten Scherz hat sich ein bislang Unbekannter am Donnerstag in der Ortschaft Son Ferriol auf Mallorca erlaubt. Laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" wurde an der dortigen Schule Sant Antoni Abat ein Hinweis mit einer falschen Bombendrohung angebracht.

Demnach stand auf dem DIN-A4 großem Blatt geschrieben: "Un explosivo ha sido establecido. Detonará en X tiempo, buena suerte" (Ein Sprengsatz wurde platziert. Er wird in X Zeit detonieren, viel Glück). Schüler, die gegen sieben Uhr morgens an der Bildungseinrichtung in der Carrer de Margalida Monlau 59 eintrafen, sollen das Plakat entdeckt haben. Die Schulleitung entschied daraufhin, den Zugang auf das Gelände aus Sicherheitsgründen zu untersagen. Gleichzeitig wurde die Polizei informiert. Die herbeigerufenen Beamten durchsuchten das Schulgebäude und gaben wenig später Entwarnung. Von einem Sprengstoff sei nichts zu sehen gewesen, so das Lokalblatt. Eine Evakuierung der Schule, an der Kinder und Jugendliche von der Vorschule bis zum Abitur unterrichtet werden, sei nicht notwendig gewesen. Derweil leiteten die Behörden Ermittlungen in dem Fall der Bombendrohung ein. Der Vorfall sorgte bei Eltern und Schülern für erheblichen Beunruhigung.