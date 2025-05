Ehemaliger Top-Manager soll Frauen in Luxushotel auf Mallorca vergewaltigt haben

Ein Untersuchungsgericht in Palma hat die Ermittlungen zu zwei mutmaßlichen Vergewaltigungen von Frauen übernommen, die im Abstand von einigen Monaten von einem ehemaligen britischen Top-Manager in einem Fünf-Sterne-Hotel in Portals Nous in Calvià begangen worden sein sollen. Der Verdächtige kontaktierte die Opfer über eine Website für sexuelle Dienstleistungen im Luxussegment, beide Frauen reisten nach einem Treffen mit dem Mann auf die Insel. Nachdem der Ausländer von Beamten der Guardia Civil in Calvià aufgespürt und verhört worden war, wurde er wieder freigelassen.

Der 55-jährige Verdächtige hatte zu Beginn des Jahrhunderts mit einer Mobiltelefonfirma ein großes Vermögen angehäuft. Ein Jahrzehnt später wurde er für bankrott erklärt, nachdem er ein Vermögen von 50 Millionen Euro in etwas mehr als achtzehn Monaten verprasst hatte. Seitdem hat er im Vereinigten Königreich mehrere Skandale erlebt.

Klage Anfang ds Jahres eingereicht

Nach Recherchen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" wurde die erste Klage Anfang des Jahres eingereicht. Eine Frau südamerikanischer Herkunft reiste nach Mallorca, wo der Mann auf sie wartete und sie am Flughafen von Palma abholte. Sie hatten sich auf einer einschlägigen Website kennen gelernt, auf der Männer und Frauen nach Partnern suchen, die einen höheren gesellschaftlichen Status haben als sie selbst. Sie wohnten in einem Luxushotel in Portals Nous, wo der sexuelle Übergriff stattgefunden haben soll.

Anfang der Woche begab sich das andere mutmaßliche Opfer, das in diesem Fall in der Ukraine geboren wurde, in Begleitung der Polizei in das Krankenhaus Son Llàtzer, nachdem es die Vergewaltigung angezeigt hatte. Sie erklärte den Beamten, dass sie zwei Tage zuvor von einem Mann, den sie im Internet kennengelernt hatte, gezwungen worden war und dass er ihr Verletzungen im Intimbereich zugefügt hatte. Das mutmaßliche Opfer nahm in einem WhatsApp-Chat Kontakt zu anderen Frauen auf und sagte, sie wisse, dass es noch mehr Frauen gebe, die von dem Ex-Millionär gezwungen worden seien.

Alle gesammelten Informationen gelangten in die Hände der Guardia Civil von Calvià, die eine Untersuchung einleitete, um den mutmaßlichen Vergewaltiger ausfindig zu machen. Die Bemühungen der Beamten bestätigten, dass sich der Brite noch in der Gemeinde aufhielt, und er wurde am Mittwoch verhaftet. Er wurde in das Revier im Gewerbepark Son Bugadelles gebracht, wo er im Beisein eines Anwalts den Beamten erklärte und Beweise für die angebliche Nötigung der Beschwerdeführerinnen vorlegte, nachdem er sexuelle Beziehungen mit ihnen hatte.