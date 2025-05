34 erfolglose Anrufe: Seniorin bekommt auf Mallorca einfach kein Taxi und muss Höllenqualen leiden

Am Mittwoch hatte die Mutter von T.B. um 15 Uhr einen Arzttermin beim Roten Kreuz. Sie wurde mit dem Krankenwagen dorthin gebracht, aber als es Zeit war, nach hause zurückzukehren, stellte sie fest, dass sie keine Möglichkeit hatte, dorthin zu gelangen. Sie ist 87 Jahre alt und zu 100 Prozent behindert und sitzt im Rollstuhl, sodass sie einen Krankenwagen nach Plan oder ein angepasstes Taxi benötigt, um dorthin zu gelangen. „Der Krankenwagen kam um 15.00 Uhr in Bonanova [die Mutter wohnt dort] an“, erklärt die Tochter. Sie kam mit Verspätung an, aber beim Roten Kreuz kümmerte man sich trotzdem „ohne Probleme“ um sie. „Das Problem kam, als sie in die Wohnung zurückkehren musste“, erklärt T.B.

Als sie ihre Sprechstunde verließ, was schnell ging, rief eine andere Tochter, die sie zu diesem Zeitpunkt begleitete, den Taxidienst unter der Nummer 971 70 35 29 an, der von der Stadtverwaltung Palma für Nutzer mit eingeschränkter Mobilität verwaltet wird. „Sie rief im Laufe des Nachmittags 34 Mal an, kritisiert T. B.. „Beim ersten Mal wurde ihr gesagt, dass das Taxi in zehn Minuten da sein würde. Nach einer Stunde rief meine Schwester erneut an, aber niemand nahm den Hörer ab. Als sie endlich dran war, fragte sie, ob jemand sie abholen würde: Man sagte ihr, man würde sehen, ob ein Kollege kommen könnte, aber sie seien überfüllt und schließlich kam kein Taxi“, sagt sie verärgert.

"Ich musste sie ganz nass wegtragen"

„Ich musste selbst fahren, mit meinem Privatauto. Ich rief meine Nichte an, die in der Ambulanz arbeitet und weiß, wie man mit behinderten Menschen am besten umgeht, und sie half uns, sie so gut es ging ins Auto zu bringen“, erinnert sie sich. „Ich musste sie ganz nass wegtragen, denn es waren viele Stunden vergangen, und von 13.00 bis 17.30 Uhr, als ich sie abholte, konnte sie ihren Drang nicht zurückhalten. Sie hatte auch nichts mehr zu essen bekommen“, betont sie.

„Das ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert; bei anderen Gelegenheiten, bei denen wir in die Praxis mussten, hatten wir Schwierigkeiten, ein geeignetes Taxi zu finden, das sie abholte“. T.B. und ihre Familie entschieden sich, diesen Dienst in Anspruch zu nehmen, da die Situation noch schlimmer war, als sie um einen Krankenwagen nach Plan baten. Sie haben diesen Dienst bereits dreimal in Anspruch genommen, da der Krankenwagen sie an einem anderen Tag, als sie ins Hospital de San Juan de Dios musste, siebeneinhalb Stunden lang „im Stich gelassen“ hat.

Bei einer anderen Gelegenheit „brachte mein Bruder sie zum Zentrum, weil er dachte, es wäre einfacher, dort ein angepasstes Taxi zu bekommen. Wir haben alle von verschiedenen Telefonnummern aus den Dienst angerufen und es gelang uns, innerhalb einer halben Stunde ein Taxi zu bekommen“, erzählt sie. „Das ist jedes Mal der Fall, wenn wir den Dienst nutzen. Das Problem sind die angepassten Taxis, denn im Zentrum sind die normalen Taxis innerhalb von fünf Minuten da“.

Die Stadtverwaltung von Palma weist ihrerseits darauf hin, dass die Abteilung für Mobilität den Radiosender „ständig“ überprüft und dass, um den Dienst „vollständiger und kontrollierter“ zu gestalten, eine digitale Station ausgeschrieben wird, um die Anfragen zu beschleunigen und die Transparenz zu erhöhen.