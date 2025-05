So eng ist der neue Papst Robert Francis Prevost mit Mallorca verbunden

Habebmus Papam: Die Wahl des neuen Papstes Leo XIV. ist am gestrigen und heutigen Tag in Spanien und auf Mallorca mit Freude empfangen worden. Auf der Plattform X hat der spanische Regierungschef Pedro Sánchez der katholischen Kirche zur Ernennung des US-Amerikaners Robert Prevost zum neuen Kirchenoberhaupt gratuliert und schrieb: "Herzlichen Glückwunsch an die gesamte katholische Kirche zur Wahl des neuen Papstes Leo XIV. zum Pontifex."

Enhorabuena a toda la Iglesia Católica por la elección del nuevo Papa León XIV como @Pontifex_es. Que su pontificado contribuya a fortalecer el diálogo y la defensa de los derechos humanos en un mundo que necesita esperanza y unidad. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 8, 2025

Auf der Baleareninsel erinnerte man sich an den Besuch von Robert Prevost im Mai 2007 zurück, der in seiner Funktion damals noch Ordensoberer der Augustinerprovinz "Mutter vom Guten Rat" (Chicago) war. Ursprünglich sollte der Besuch des Geistlichen vier Tage auf der Insel dauern, doch musste er seine Reise – wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung Ultima Hora schrieb – aufgrund "kirchenpolitischer Umstände" abbrechen. Jesús Miguel Benítez, der spanische Prior des Brüderschaft des Klosters von Socors , die der Kirche Nuestra Señora del Socorro auf der Insel angehört, in dem Robert Francis Prevost damals untergekommen war, sagte: "Er nahm sich Zeit, um sich mit der Gemeinschaft zu treffen, feierte mit uns die Eucharistie, besuchte die Kathedrale und das damalige Nonnenkloster und schlief in einer Zelle des Klosters von Socors."

2007 besuchte Robert Francis Prevost mehrere spanische Städte

Benítez hatte Robert Francis Prevost viele Jahre zuvor kennengelernt. Sie trafen sich in den 1980er Jahren in Rom, als sie beide an Dokumenten für den Orden arbeiteten. "Ich kannte ihn von damals, und wenn wir uns sahen, grüßten wir uns, obwohl wir keine Freunde waren", erklärt er. Zu den ersten Worten, die der neue Papst am Donnerstag auf dem Vatikanplatz an die Gläubigen richtete, hat der Prior des Socors-Klosters in Palma eine klare Meinung und sagte: "Es ist eine direkte und sehr klare Ansprache für den Frieden und das Bauen von Brücken in dieser durch den Krieg geteilten Welt".

Das Kloster und der Kreuzgang der Kirche Nuestra Señora del Socorro in Palma. (Foto: UH)

Der Besuch des neuen Papstes auf Mallorca im Jahr 2007 war einer der ersten, den der neue Pontifex als Prior des Augustinerordens in Spanien absolvierte, wenn auch nicht der einzige. Darüber hinaus besuchte er auch weitere Städte wie Bilbao, León, Palencia, Valladolid und Sevilla.