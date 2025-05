Für den neuen Papst Leo XIV. ist Mallorca keine Unbekannte: Der am Donnerstag zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählte Robert Francis Prevost besuchte die Insel im Mai 2007 als damaliger Generalprior des Augustinerordens.

Wie Jesús Miguel Benítez, der Prior des Klosters Socors in Palma, am Freitag gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" sagte, sei dessen Aufenthalt ursprünglich für vier Tage geplant gewesen. Aufgrund von "Umständen der Kirchenführung" habe der Besuch aber auf 24 Stunden verkürzt werden müssen.

In Erinnerung blieb Benítez der Besuch dennoch. "Er nahm sich Zeit, um sich mit der Gemeinschaft zu treffen, feierte die Eucharistie mit uns, besuchte die Kathedrale und die damals noch in Klausur lebenden Nonnen." Die Nach habe er in einer kargen Zelle des Klosters Socors verbracht. Laut Aussage von Benítez kreuzten sich die Wege der beiden Kleriker bereits in den 1980er Jahren, als beide in Rom an Ordensdokumenten arbeiteten.

Zur ersten Ansprache des neuen Papstes an die Gläubigen auf dem Petersplatz meinte der Prior: "Es war eine direkte und sehr klare Rede über Frieden und den Aufbau von Brücken in dieser von Kriegen gespaltenen Welt." Leo XIV. betonte die Notwendigkeit, die Einheit der Kirche und deren Glaubwürdigkeit zu bewahren.

Auf die Frage, ob der neue Papst an die Linie von Papst Franziskus anknüpfen werde, musste Benítez nicht lange überlegen: "Wenn man von Kontinuität spricht, spricht man in Wirklichkeit von Ideologie, und das ist ein Klischee." Die Kirche stehe seit jeher im Dienst der Armen und werde dies auch weiterhin tun, ungeachtet einzelner "heuchlerischer Kapitel".

Der Mallorca-Besuch 2007 war einer der ersten Spanien-Aufenthalte des damaligen Augustiner-Priors, der später auch Bilbao, León, Palencia, Valladolid und Sevilla besuchte.