Hier hat es am meisten geregnet auf Mallorca. Und so geht’s weiter mit dem Wetter

So mancher auf Mallorca wurde davon wach, und so manche Katze verkroch sich ängstlich unterm Bett. In den frühen Morgenstunden des vergangenen Freitags war ein kurzes aber lautes Gewitter über Palma gezogen, das auch dicke Regentropfen herab prasseln ließ. Jetzt am Samstag liegen die Niederschlagszahlen für den zurückliegenden Tag vor. Und es zeigt sich, dass das himmlische Nass höchst ungleich auf der Insel verteilt war.

Spitzenreiter ist der Serra de Alfàbia: Dort maß die meteorologische Station 34,5 Liter pro Quadratmeter. Der Bergzug oberhalb von Bunyola gilt ohnehin als einer der windigsten und regenreichsten Winkel der Insel.

Reichlich Niederschlag wurde mit 29 Liter pro Quadratmeter in Portocolom im Inselosten registriert. In Sa Pobla, dem Kartoffeldorf der Insel, waren es fast 25 Liter pro Quadratmeter. Dann folgte Palma mit Werten zwischen 22 und 24,7 Liter pro Quadratmeter, je nach Messstation in dem weitläufigen Stadtgebiet.

Nicht minder hatte es in Pollença geregnet, bei 21 Litern pro Quadratmeter. Manacor und Artà wiederum verzeichneten jeweils 19,6 und 18,6 Liter pro Quadratmeter. In Escorca beim Kloster Lluc im Tramuntana-Gebirge, sonst eine der feuchtesten Ecken auf Mallorca, gingen lediglich 5 Liter pro Quadratmeter nieder. Gänzlich trocken blieb es unter anderem in Binissalem, Calvià und Campos.

Und so geht es weiter mit dem Mallorca-Wetter am Sonntag und Montag

Das Wochenende auf Mallorca bringt wechselhaftes Frühlingswetter. Nach einem sonnigen Samstagvormittag zogen in Palma teils Wolken auf. Am Sonntag müssen sich Einheimische und Besucher auf einen Mix aus Sonne und Wolken einstellen. Besonders am Nachmittag sind vereinzelt Regenschauer möglich, die kurz, aber teils kräftig ausfallen können. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei angenehmen 22 Grad, nachts kühlt es auf etwa 17 Grad ab. Ein mäßiger Wind aus südöstlicher Richtung kann zeitweise auffrischen.

Zum Wochenbeginn zeigt sich der Frühling dann von seiner freundlicheren Seite: Am Montag dominiert die Sonne, nur wenige harmlose Wolken ziehen über die Insel. Regen ist nicht zu erwarten. Die Temperaturen bewegen sich weiterhin bei frühlingshaften 22 Grad, begleitet von einem leichten, meist südlichen Wind.

Das Wasser erreicht derzeit eine Temperatur von rund 19 Grad – ideal für einen ersten Strandbesuch oder einen Spaziergang an der Küste. Insgesamt eignet sich das Wetter am Montag besonders gut für Outdoor-Aktivitäten oder Ausflüge ins Inselinnere.