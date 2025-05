Erst rosa Koks, dann irrer Gewaltexzess: Junger Mann sorgt an Mallorca-Schnellstraße für Angst und Schrecken

Ein völlig außer Rand und Band geratener junger Mann hat am Samstagnachmittag mehr als eine halbe Stunde lang für Panik auf der Schnellstraße zwischen Palma de Mallorca und Manacor gesorgt. Mehrere Personen wurden nach einem Bericht des Internetdienstes www.cronicabalear.es dabei verletzt. Zu dem Zwischenfall kam es auf der Höhe der Ausfahrt zu Palmas Vorort Son Ferriol.

Der Protagonist des Vorfalls, ein junger Mann aus Sevilla südamerikanischer Herkunft, war mit einer 22-jährigen Frau (deren genaue Beziehung zu ihm nicht bekannt ist) auf dem Weg ins Krankenhaus, nachdem er sich angeblich nach dem Konsum von rosa Kokain, dem so genannten Tusi", unwohl gefühlt hatte. Gegen 15:30 Uhr stieg er während der Fahrt aus dem Auto aus und lief völlig verwirrt die Straße entlang.

Mann wird gewalttätig

Die junge Frau, die Zeuge der Szene wurde, hielt an und versuchte, ihn zu beruhigen. Ein Autofahrer, der mit seinem 16-jährigen Sohn in der Gegend unterwegs war, kam zu Hilfe. In diesem Moment ergriff der Angreifer die Autoschlüssel und griff den Mann gewaltsam an, indem er ihm mehrmals in den Kopf stach.

Ein Krankenwagen der SAMU 061 fuhr zum Einsatzort und einer der Sanitäter stieg aus, um den Verkehr zu regeln, da der unter Drogen stehende Mann mitten auf der Straße lief. In der Zwischenzeit näherten sich der Arzt und eine Krankenschwester dem Mann, um ihm ein Beruhigungsmittel zu verabreichen. Er bat selbst um die Injektion, aber plötzlich stieß er dem Arzt die Schlüssel in den Nacken und schlug die Krankenschwester, die daraufhin zu Boden fiel.