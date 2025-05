Warnstufe Orange: Nach trügerischen Sonnenabschnitten kommt es richtig dicke auf Mallorca

Nach trügerischen Sonnenabschnitten mit einem hohen Gewitterrisiko besonders im Norden und Nordosten am Sonntag und Montag – dort gilt Warnstufe Orange – müssen sich die Menschen auf Mallorca auf eine weitere unschönere Phase einstellen. Am Dienstagnachmittag soll es sich laut der Prognose des Wetterdienstes Aemet eintrüben, am Mittwoch, Donnerstag und Freitag wird mit Regen satt gerechnet.

Doch zunächst zum Wochenende und zum Wochenanfang: Es wurden bei den Gewittern örtlich innerhalb von nur zwei bis drei Stunden 60 Liter Regen auf dem Quadratmeter erwartet, und zwar bis zum Sonntagabend. Ähnliche Nachrichten Hier hat es am meisten geregnet auf Mallorca. Und so geht’s weiter mit dem Wetter Mehr ähnliche Nachrichten Die Temperaturen bleiben im höheren Bereich zwischen 24 und 25 Grad, sodass man nicht unbedingt erneut die Jacken aus den Schränken holen muss. Bäder im Meer sind bei Wasserwerten um 20 Grad durchaus möglich, wiewohl man dem Drang, sich mit dem frischen Nass zu widersetzen, angesichts des Gewitterrisikos widerstehen sollte. Wo es am Samstag am wärmsten war Der Samstag war recht angenehm auf Mallorca: Am wärmsten war es am Flughafen von Palma mit 24,1 Grad, auf Platz 2 folgt die West-Mole des Hafens mit 23,5 Grad vor Pollença und Binissalem (23,3 Grad), Muro (22,8 Grad) und Porreres (22,5 Grad). Der Mai ist auf Mallorca traditionell ein Übergangsmonat: Noch kann es immer mal wieder regnen, die Temperaturen sind nicht zu hoch. Trockenheit und Hitze ziehen gemeinhin erst im Juni ein, danach kann es richtig extrem werden.