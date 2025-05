Party-Saison 2025 auf Mallorca: Opening des König Garten reißt Cala Rajada aus dem Winterschlaf

Der König Garten in Cala Ratjada wurde am Samstag zum Schauplatz eines besonderen Jubiläums: Schlagersänger Alex Engel feierte dort sein zehnjähriges Bühnenjubiläum auf Mallorca. Kein Zufall – denn genau in diesem Lokal, das sich über die Jahre zu einer festen Größe in der Partyszene für viele Mallorca-Urlauber entwickelt hat, begann Engels Karriere auf der Insel im Jahr 2015. Heute zählt er – nach eigenen Angaben – zu den meistgebuchten Künstlern der Partymusikszene und ist zu einem Aushängeschild des König Gartens geworden. Auch der Gitarrist und Lokalmatador Dave Rope sorgte am Sonntag beim Opening-Wochenende für ausgelassene Stimmung auf der Bühne.

Bei den Solitos Partys im König Garten versteht man sich aufs Feiern. (@konig_garten) „Mein erster Auftritt im König Garten war im Herbst 2015“, erinnert sich Engel. „Seitdem ist so viel passiert. Anfangs musste ich mir die Gunst des Publikums noch hart erarbeiten. Aber was haben wir nicht alles gemeinsam getanzt, gelacht, gesungen und gefeiert in den letzten Jahren – die Abende im König Garten gehören zu meinen liebsten Erinnerungen.“ Der Biergarten bietet Platz für rund 400 Gäste – und ist für Alex Engel längst mehr als nur eine Bühne geworden. „Hier hat alles angefangen, hier bin ich gewachsen – als Künstler, aber auch als Mensch“, so der Sänger. Ähnliche Nachrichten Das erhofft sich Mallorcas meist gebuchter Schlagersänger, Alex Engel, von der neuen Saison Im Winter Kanaren, im Sommer Mallorca „Inzwischen gehört Alex ebenso zum König Garten wie unser legendärer Erdbeerkuchen“, sagt Geschäftsführer Frank Jablonski mit einem Lächeln. Für den Höhepunkt der Jubiläumssaison ist im September eine große Veranstaltung geplant – ein Fest für langjährige Fans und treue Wegbegleiter. Weitere Details werden noch bekanntgegeben. „Ob du Stammgast bist oder das erste Mal vorbeikommst – du bist herzlich eingeladen, Teil dieser besonderen Stimmung zu sein“, betont Engel. Der Eintritt ist jeden Donnerstag frei. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de König Garten Cala Ratjada (@konig_garten) Auf Mallorca ist Alex Engel bereits jetzt gut gebucht, wie er weiter ausführt: „Mit voraussichtlich fünf bis sechs Auftritten pro Woche gehe ich davon aus, den Titel ‚Mallorcas meistgebuchter Schlagersänger‘ auch in diesem Jahr wieder bestätigen zu können.“ Neben seinen Auftritten an der Playa de Palma im Oberbayern und im Bolero zählt auch Krümels Stadl in Peguera sowie der König Garten im Osten der Insel zu seinen regelmäßigen Bühnen. Aus seiner engen Verbindung zu den Balearen entstand auch seine musikalische Liebeserklärung an die Insel: der Song „Mallorca te amo“. Gegenüber dem Mallorca Magazin erklärte Engel zudem: „Ich erwarte aus musikalischer Sicht einen anhaltenden Boom der Mallorca-Musik.“