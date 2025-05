Die Saison startet, Balconing kommt: Junger Tourist stürzt aus Gebäude fast in den Tod

Ein junger Brite hat sich bei einem Sturz aus einem im driten Stock eines Wohngebäudes gelegenen Fenster Fenster in dem Ferienort Sant Antoni de Portmany auf Ibiza, der Nachbarinsel von Mallorca, lebensgefährlich verletzt. Zu dem verstörenden Vorfall kam es laut einer Meldung des Nachrichtndienstes www.cronicabalear.es am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr.

Balconing kommt in der Hochsaison auch auf Mallorca immer mal wieder in Urlaubsgegenden von Exzesstouristen vor: Vor allem junge Männer tun dies in betrunkenem Zustand oder unter Drogen stehend, manchmal sehen sie diese Vorgänge als Mutproben. Sie nehmen schwerste Verletzungen bewusst in Kauf.

Flug zum Inselkrankenhaus Son Espases geplant

Die näheren Umstände des aktuellen Falls sind noch unklar. Der Tourist wurde so schwer verletzt, dass er in einem Helikopter von der Nachbarinsel ins Inselkrankenhaus Son Espases gebracht werden sollte. Auf Ibiza gibt es mit Can Misses zwar ein Hospital, aber es reicht zur Behandlung der schweren Verletzungen des Briten nicht aus.

Ibiza gilt anders als Mallorca als absolute Partyinsel, die noch entfesseltere Saufurlauber anzieht als Mallorca. Dort sind außerdem erheblich mehr Drogen im Umlauf, aggressive Konsumenten und Händler treten sich dort fast auf die Füße.