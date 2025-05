Auf Zebrastreifen umgefahrener Rentner stirbt nach Tagen im Krankenhaus

Der 84-jährige Mann, der am vergangenen Dienstag in Palma de Mallorca von einem Auto überfahren wurde, ist gestorben. Das Opfer blieb in kritischem Zustand auf der Intensivstation des Krankenhauses Son Espases, am Sonntagabend erlag es seinen schweren Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich am vergangenen Dienstag gegen 10.15 Uhr an einem Fußgängerüberweg am Kreisverkehr des Musikkonservatoriums der Stadt. Der Rentner war von einem Auto angefahren worden, als er ordnungsgemäß den Zebrastreifen überqueren wollte. Zunächst durch Herz-Lungen-Massage gerettet Ein Einsatzwagen der Nationalpolizei hielt sofort an, als die Beamten den Mann am Boden liegen sahen, einer der Ordnungshüter führte die ersten Herz-Lungen-Wiederbelebungsmaßnahmen durch, bis der Rettungsdienst eintraf. Die Ärzte setzten die Wiederbelebung fort und brachten den 84-Jährigen in kritischem Zustand ins Krankenhaus. Ein kurz darauf von Lokalpolizisten durchgeführter Alkoholtest verlief für den Fahrer negativ. Der Kreisverkehr befindet sich an der stark befahrenen Ausfallstraße Alfons el Magnànim. Zebrastreifen werden auf Mallorca in der Regel von Autofahrern respektiert, doch als Fußgänger sollte man immer skeptisch sein und Ausschau halten. Einige Fahrer ignorieren solche Streifen, so wie das auch Fußgänger bei roten Ampeln machen, wenn gerade kein Auto kommt.